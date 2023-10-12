移民英國｜恐怖外來物種入侵 橫行英國惹關注 真身原來是大閘蟹

英國一種外來物種引發關注，牠們據報近日在劍橋郡「橫行」無忌，在水道甚至繁忙路上都會看到其身影。牠們稱為「中華絨螯蟹」(Chinese Mitten Crab)，亦即是大閘蟹。

據報大閘蟹們被發現在劍橋郡的水道中爬行，包括惠特爾西(Whittlesea)的運河和彼得伯勒(Peterborough)的尼尼公園(Nene Park)，有居民稱目睹其中一隻在彼得伯勒繁忙馬路上爬行，形容這一景象「奇異」。

另有民眾表示，日前在倫敦西南部的布希公園(Bushy Par)遛狗時，看到一隻大閘蟹，指以前曾在當地水中見過大閘蟹，但今次是首次在陸上看到，「我帶我的拉毛拉多在公園散步期間，牠停低猛聞地上東西，我驚訝竟然是一隻蟹」。

大閘蟹在英國「橫行」惹關注︰