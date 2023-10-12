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國際
2023-10-12 11:00:00

移民英國｜恐怖外來物種入侵 橫行英國惹關注 真身原來是大閘蟹

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劍橋郡惠特爾西水道大閘蟹「橫行」。(互聯網)

劍橋郡惠特爾西水道大閘蟹「橫行」。(互聯網)

英國一種外來物種引發關注，牠們據報近日在劍橋郡「橫行」無忌，在水道甚至繁忙路上都會看到其身影。牠們稱為「中華絨螯蟹」(Chinese Mitten Crab)，亦即是大閘蟹。

據報大閘蟹們被發現在劍橋郡的水道中爬行，包括惠特爾西(Whittlesea)的運河和彼得伯勒(Peterborough)的尼尼公園(Nene Park)，有居民稱目睹其中一隻在彼得伯勒繁忙馬路上爬行，形容這一景象「奇異」。

另有民眾表示，日前在倫敦西南部的布希公園(Bushy Par)遛狗時，看到一隻大閘蟹，指以前曾在當地水中見過大閘蟹，但今次是首次在陸上看到，「我帶我的拉毛拉多在公園散步期間，牠停低猛聞地上東西，我驚訝竟然是一隻蟹」。

大閘蟹在英國「橫行」惹關注︰

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大閘蟹｜1973年曾侵英 2016年廣泛分布

根據英國當局資料，大閘蟹早於1973年已入侵倫敦泰晤士河，之後不斷蔓延，2016年被英國列為「廣泛分布」的外來物種，亦是受關注的30種外來物種之一。當局相信大閘蟹透過依附在船底，從中國東部及北美，傳至英國等歐洲國家。據報大閘蟹常在河岸挖洞搞破壞，又捕食魚類及破壞網具，影響當地漁業。

大閘蟹｜不屬合法漁業品種 在英不得活捉轉售供食用

當局發言人表示，大閘蟹對人類或狗狗都不會構成威脅，但勸籲民眾別太靠近以免被鉗。至於為何沒有人捉大閘蟹來賣？根據英媒報道，大閘蟹並不是當地可合法作魚穫出售的品種，故不得活捉轉售供人食用。

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