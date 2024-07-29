移民英國｜激進穆斯林教士 擬購英小島做大本營惹關注 島主表態

英國蘇格蘭一個小島近日放售，吸引了一位備受注目的準買家——激進穆斯林教士哈比卜(Sheikh Yasser al-Habib)。他試圖購買該島，並將其打造成一個「伊斯蘭家園」，在當地引發巨大爭議。

該島嶼是為位於蘇格蘭西海岸的托薩島(Torsa)，目前，該島嶼除了一座有3間睡房的農舍，同時也是度假屋外，無人居住。據報標價逾150萬鎊(約1,505萬港元)

準買家則是45歲的哈比卜。英媒指，哈比卜自2004年移居英國以來，一直被指控在英國和阿拉伯世界煽動什葉派和對立的遜尼派穆斯林之間的宗派仇恨。據報他正透通過其爭議性的衛星電視頻道Fadak TV籌集資金買島。據報Fadak TV曾因廣播仇恨內容而多次受監管機構警告。哈比卜在英國擁有大量追隨者，在全球穆斯林社區亦有影響力。

