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國際
2024-07-29 19:45:07

移民英國｜激進穆斯林教士 擬購英小島做大本營惹關注 島主表態

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位於蘇格蘭西海岸的托薩島(Torsa)目前無人居住。(互聯網)

位於蘇格蘭西海岸的托薩島(Torsa)目前無人居住。(互聯網)

英國蘇格蘭一個小島近日放售，吸引了一位備受注目的準買家——激進穆斯林教士哈比卜(Sheikh Yasser al-Habib)。他試圖購買該島，並將其打造成一個「伊斯蘭家園」，在當地引發巨大爭議。

該島嶼是為位於蘇格蘭西海岸的托薩島(Torsa)，目前，該島嶼除了一座有3間睡房的農舍，同時也是度假屋外，無人居住。據報標價逾150萬鎊(約1,505萬港元)

準買家則是45歲的哈比卜。英媒指，哈比卜自2004年移居英國以來，一直被指控在英國和阿拉伯世界煽動什葉派和對立的遜尼派穆斯林之間的宗派仇恨。據報他正透通過其爭議性的衛星電視頻道Fadak TV籌集資金買島。據報Fadak TV曾因廣播仇恨內容而多次受監管機構警告。哈比卜在英國擁有大量追隨者，在全球穆斯林社區亦有影響力。
 

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穆斯林教士哈比卜(Sheikh Yasser al-Habib)。(互聯網) 據報哈比卜亦曾在赫特福德郡一個停車場進行宗教儀式。(互聯網) 據報哈比卜曾在白金漢郡訓練其「軍隊」。(互聯網) 據報哈比卜曾在白金漢郡訓練其「軍隊」。(互聯網) 據報哈比卜曾在白金漢郡訓練其「軍隊」。(互聯網) 位於蘇格蘭西海岸的托薩島(Torsa)目前無人居住。(互聯網) 位於蘇格蘭西海岸的托薩島(Torsa)目前無人居住。(互聯網)

移民英國｜擬在島上建學校 醫院和清真寺

哈比卜計劃鼓勵穆斯林移居托薩島，並將其描述為新「家園」，他計劃在島上建學校、醫院和清真寺，並實行伊斯蘭教法。

然而，當地居民和島主對此計劃表示強烈反對，島主表態稱拒絕賣島予哈比卜，也不太可能將島嶼出售給會跟社區不合適的任何一方。

移民英國｜島主拒賣 議員︰美麗小島不應成為宗教據點

有當地議員認為，蘇格蘭這個充滿田園氣息的鄉郊小島，不應成為宗教據點；並要求當局防止未來在有類似事件發生，揚言不歡迎任何會製造社會分化和偏見的人。

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有附近居民稱對哈比卜看中托薩島感到不解，「托薩島並不是一個容易建立社區的地方，我不明白他為什麼會選擇這裡。唯一的交通方式是通過渡輪，而且島嶼面積不大，無法容納大量人口」。

哈比卜的「軍隊」受訓片段︰

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