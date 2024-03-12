移民英國｜租不起倫敦單位　女子住泰晤士河船屋讚「夠大」

24歲美國網民Maisy Dewey上載於英國倫敦居所的短片，並不是在陸地上，而是泰晤士河上的船屋。她稱之前並沒有想過以船屋為家，在找租盤時，發現一個租盤形容位於泰晤士河上，估不到真是字面的意思。她指於倫敦找間企理又負擔得起的單位並不容易，而這間船屋的空間雖然狹長，但足夠她與未婚夫和愛犬居住，愛犬還可在船內走動。

移民英國｜居泰晤士河船屋 廁所浴室怎辦？

從短片可見，Dewey的船屋有廳有開放式廚房，布置典雅舒適；還有一間細房可用作書房，睡房可放雙人床，船頭位置的細小空間還可放衣箱。短片吸引最少180萬人次觀看，有網民認為空間很大，還問租金是多少，似乎有興趣住船屋。由於Dewey所住的船屋屬永久停泊在岸邊，廁所已接駁到一般的污水系統，沖涼和去廁所不成問題。也有電力和WiFi上網。船上有一個50加侖的水缸，足夠日常使用，無水時自己加水。至於煮食燃料，另有獨立的氣體缸，氣體用完由業主補充。Dewey說，之前與未婚夫和愛犬租住過另外3個單位，船屋的空間屬最大，她並未有透露月租多少。他們去年11月開始居於船屋，正在適應水上生活，雖然冬天大風令船身搖晃，但整體來說船上生活一切很好。