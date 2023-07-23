移民英國｜移民熱點伯明翰 一區域垃圾多到「衝出國際」Google Maps都睇到

在英國移民熱點之一的伯明翰(Birmingham)，有一個區域的「特色」近日衝出國際，在Google Maps讓全球網民一覽無遺。

該區域是伯明翰北部的Newtown，英媒報道有住在區內20年的街坊表示，該區居民欠公德心，導致垃圾處處。街坊Matt Bond在一個地區會議上表示，「我不知大家有否看過Google Maps，Google一下我們的區域……它看來就像一個垃圾場，它真的是這樣」，「這非常噁心，令人尷尬」。Bond續稱，「人們把垃圾四處丟，腦子究竟在想甚麼？」他聲言其物業已因垃圾問題而貶值。