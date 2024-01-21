移民英國｜英十大最常被偷車款曝光 一款車奪冠有原因 平均8分鐘一宗偷車案

移民英國不少人會買車駕車代步，英國傳媒披露去年偷車案數字，驚揭全國平均每8分12秒便發生一宗偷車案。十大最常遭殃的車款中，排第一的一款去年有近6,000輛被偷，遠遠拋離第二名。

英媒報道，去年英國有64,087輛車被偷，故前年的61,106輛上升近5%。