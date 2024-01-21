移民英國｜英十大最常被偷車款曝光 一款車奪冠有原因 平均8分鐘一宗偷車案

移民英國不少人會買車駕車代步，英國傳媒披露去年偷車案數字，驚揭全國平均每8分12秒便發生一宗偷車案。十大最常遭殃的車款中，排第一的一款去年有近6,000輛被偷，遠遠拋離第二名。
英媒報道，去年英國有64,087輛車被偷，故前年的61,106輛上升近5%。
英國2023年十大最常被偷的車款
1. Ford Fiesta︰5,976輛被偷 (較前年年減0.1%)
2. Ford Focus︰2,120輛被偷 (較前年減3.0%)
3. VW Golf︰2,038輛被偷 (較前年減0.1%)
4. Mercedes-Benz C-Class︰1,786輛被偷(較前年增29.6%)
5. Range Rover Sport︰1,631輛被偷(較前年減28.6%)
6. Range Rover Evoque︰1,489輛被偷(較前年減2.8%)
7. BMW 3 Series︰1,466輛被偷(較前年減0.8%)
8. Vauxhall Corsa︰1,110輛被偷(較前年減13.3%)
9. Vauxhall Astra︰1,086輛被偷(較前年減12.4%)
10. Land Rover Discovery Sport︰954輛被偷(較前年增15.2%)
移民英國｜Ford Fiesta最受賊人青睞
其中排第一的Ford Fiesta被偷得最多，原因是它是英國最多人擁有的車，目前估計市面上有150萬輛，去年每日平均有16輛Ford Fiesta被偷，即約88分鐘就有一輛Ford Fiesta被盜走。另一原因是，Ford較早前決定停產Fiesta，相信會令其持續受罪犯青睞，以拆出零件在黑市轉售。