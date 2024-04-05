英國收緊工作簽證要求　最低年薪門檻提高近五成

內政部表示為減少低技術廉價勞工流入，與英國本土勞工爭飯碗，同時減少移民總人數，新措施有助聚焦吸納從事高技術工作的外籍人士，提升英國經濟發展、防範入境居留途徑遭濫用，同時避免資方濫用低廉外勞，維護國民權益。醫護人員雖然不受措施限制，但上月開始已不能再帶家屬移居英國。

英國去年12月宣布收緊移民政策，提出一系列新措施，目標每年減少30萬移民，周四（4日）起收緊工作簽證規定，當中技術工作簽證（Skilled Worker visa） 申請最低薪金門檻，由每年2.62萬英鎊（約25.8萬元港幣），大幅提高約48%，到每年3.87萬英鎊（約38.2萬元港幣）。

提高申家庭簽證最低收入門檻

同時，英國政府取消「勞工短缺職業清單」，以「移民薪資清單（immigration salary list, ISL）」取代。除了明列於ISL的少數職業類別及適用的英國地區，資方給付外籍受僱者的薪金不得低於給付英國籍受僱者的薪金。

此外，從4月11日起，英國將逐步提高申請家庭簽證的最低收入門檻，直至明年春季須達3.87萬英鎊的規定。外籍人士需申請家庭簽證，才可與在英國的配偶、子女、父母等親屬居住超過6個月。

英國政府為維護高等教育品質，現在亦檢討允許外國學生畢業後居留2至3年的規定，避免外籍人士濫用學生簽證，在英國居留及從事求職等活動。