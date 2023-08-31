移民英國｜英國最好最差機場名單出爐 一機場劣評如潮墊底 另一機場安檢要半個鐘全英最慢

移民英國｜英國最好最壞機場名單出爐 一機場劣評如潮墊底 另一機場安檢要半個鐘冠絕全英

移民英國者若想英港兩邊飛，除了考慮買樓租樓、生活費、搵工作及醫療外，或許需要考慮機場評價。英國消費者雜誌《Which?》公布2023年全英24個機場和航廈的評級，獲最多受訪者認同的是利物浦約翰連儂機場(Liverpool John Lennon)，受訪的近4,000名旅客的滿意度達82%，而最差的是兩幢航廈，位於同一個機場，滿意度只得44及38%，低得驚人。滿意度根據11個項目，包括座位、職員、洗手間、check in及行李寄艙時間、出入境及安檢等評分。

排第一的利物浦約翰連儂機場在check in及安檢時間均獲5星最高分，而職員及機場內物價六獲4及3星，名列最高分的幾個機場之一，因此綜合獲82%滿意度。至於「包尾」的曼徹斯特機場T3客運大樓 (Manchester T3)，無論是check in、寄艙和安檢人龍、座位，以及商店貨品價錢，全都只得1星，職員服務、廁所設施、Wi-fi及商店選擇等亦只得2星。調查另涵蓋旅客過安檢時間，結果以伯明翰機場等得最耐，平均需時29分鐘，曼徹斯特機場3個客運大樓緊隨其後︰T3客運大樓(28分鐘)、T2客運大樓(26分鐘)、T1客運大樓(25分鐘)。安檢最快的兩個機場分別為阿伯丁機場及南安普敦機場，均只需9分鐘。

5大申請BNO常見問題：

問：我的BNO已過期很多年，現在還可以續領嗎？

答：可以，只要曾經申請過BNO，續領BNO是沒有任何限期。

問：我已經遺失了BNO，現在還可以補領嗎？

答：如你的BNO護照已遺失或損毀，在網上申請時會被問是否已遺失，然後回答「Yes（是）」，之後填上「Cancel a lost or stolen passport」表格取消舊有旳BNO，才可以重新申請。

問：我在97年回歸前於香港出生及符合BNO申請資格，但之前從未申請，現在可否申請？

答：不可以。除非擁有BNO的家長曾在護照內「included child」一欄填寫過當時子女的姓名才可，而97後出生的港人，只要父母其中一方持有BNO，亦可在2022年10月後申請BNO簽證。

問：我持有BOTC，可以申請BNO嗎？

答：不可以。BOTC（British Overseas Territories citizen）為英國海外領土公民，前身是英國屬土公民（BDTC），英國早年殖民統治香港時曾發放BDTC護照，BDTC在香港回歸後已失效，後來2002年英國將BDTC更名為BOTC。97前英國曾為持有BDTC的香港居民登記BNO，過期後未有登記便未能申請。

問：如何知道自己是否可以申請BNO？

答：你可以電郵去至英國護照署，免費提出Subject Access Request（SAR）去查詢申請BNO的狀況。