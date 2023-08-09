移民英國｜英國睇樓網最熱門5間屋大公開 最多人睇一間300萬有找 屋內好特別(多圖)

英國買樓置業租樓睇物業的熱門網站Rightmove，公布7月最多人瀏覽的五大物業，當中選擇豐儉由人，有歌手Bob Dylan位於蘇格蘭、叫價300萬鎊(約2,986萬港元)的莊園，也有一間叫價29.5萬鎊(約293萬港元)的兩房小屋。

英國物業｜5. 蘇格蘭愛丁堡5房大宅

叫價600萬鎊(約5,792萬港元)。

該物業保留了許多原始特色，包括塔樓。現代的附加設施包括花園中的熱水浴缸，還有配備滑索的冒險遊樂場。