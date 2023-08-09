移民英國｜英國睇樓網最熱門5間屋大公開 最多人睇一間300萬有找 屋內好特別(多圖)

英國買樓置業租樓睇物業的熱門網站Rightmove，公布7月最多人瀏覽的五大物業，當中選擇豐儉由人，有歌手Bob Dylan位於蘇格蘭、叫價300萬鎊(約2,986萬港元)的莊園，也有一間叫價29.5萬鎊(約293萬港元)的兩房小屋。
英國物業｜5. 蘇格蘭愛丁堡5房大宅
叫價600萬鎊(約5,792萬港元)。
該物業保留了許多原始特色，包括塔樓。現代的附加設施包括花園中的熱水浴缸，還有配備滑索的冒險遊樂場。
英國物業｜4.格拉斯哥Burnside 7房大宅
叫價89.5萬鎊(約890萬港元)。
自至上世紀30年代初以來一直由同一家族擁有，是Burnside最早建造的房屋之一。該物業與道路保持一定距離，通過一條私人路進入，可欣賞到格拉斯哥市的美景。房屋外部設有大型花園，屋內有桑拿浴室和日光休息室。
英國物業｜3. 諾福克郡Wymondham 鄉郊8房大宅
叫價525萬鎊(約5,225萬港元)。
這座佔地35英畝的鄉村莊園斯坦菲爾德廳(Stanfield Hall)為二級歷史建築，建於1792年。1848年，該大宅曾是一宗雙重謀殺案的現場。莊園設有室內泳池，還有一間獨立的兩房小屋。
英國物業｜2. 蘇格蘭高地16房莊園
叫價300萬鎊(約2,986萬港元)。
這座90年代初的大宅於06年由Bob Dylan和弟弟以220萬英鎊(約2,189萬港元)購入。其名為Aultmore House，佔地25英畝，屋外設有溫室、噴泉及一個門球草坪。
英國物業｜1. 什羅普郡Bridgnorth 兩房排屋
叫價29.5萬鎊(約293萬港元)。
最多人瀏覽的物業是位於Railway Street的一棟看來像普通磚屋的物業。但如地產代理所說般，一踏入室內會認為它是一間「博物館」。據報物業前業主一位藝術家，以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，把物業打造成「電影場景」，包括一個中世紀主題的宴會廳。