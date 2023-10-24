移民英國｜英國菜係咪真係咁難食？一個超精警答案笑翻網民

移民英國或去英國旅行，不少人擔心會不會「無啖好食」。近日X(前稱Twitter)流傳一個有關「英國食物係咪真係咁難食？」的對答，答案令無數網民笑翻，很多人點頭如搗蒜般認同！
該條問題就如上述，問「英國食物真的如此差勁嗎？」(Is British food really that bad？) 令人笑翻的比直接答「是，真的很難食」更尖酸——「如果做得正宗，是的」(If made correctly, yes.)。帖文旋即吸引超過62萬次瀏覽。
移民英國｜網民直言心照︰沒人會為食物或天氣來英國！
這個答案點出英國菜式本身就是難吃，從來不關烹調水準及食材的事。有人直言「是的，沒有人會為食物，或天氣，而來英國」，有人則說︰「所以啤酒才那麼棒啊！可以把食物沖落肚」。另有人搞笑的從文學角度分析上述問題，該它根本「不用回答」，因為「這是個『修辭問句』」。修辭問句指的是實際上不期望回答的問句，用於強調觀點，例如Who cares？(誰關心？)意思是「誰都不關心」。
有去過英國的外國遊客則說「我去了英國一星期，起初以為說英國菜難吃只是開玩笑。但我一整個禮拜最好吃的就是『周日烤肉』(主要食材是烤肉、烤薯仔約克郡布丁)，以及酒店附近的西班牙菜」。