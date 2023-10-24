移民英國｜英國菜係咪真係咁難食？一個超精警答案笑翻網民

移民英國或去英國旅行，不少人擔心會不會「無啖好食」。近日X(前稱Twitter)流傳一個有關「英國食物係咪真係咁難食？」的對答，答案令無數網民笑翻，很多人點頭如搗蒜般認同！

該條問題就如上述，問「英國食物真的如此差勁嗎？」(Is British food really that bad？) 令人笑翻的比直接答「是，真的很難食」更尖酸——「如果做得正宗，是的」(If made correctly, yes.)。帖文旋即吸引超過62萬次瀏覽。