移民英國｜英媒指中部城市成「小香港」 兩大理由吸5000港人移居

英國傳媒報道，英國中部城市索利赫爾（梳利侯、Solihull）近年成為不少移英港人的「落腳點」，估計4,500人至5,000人在當地定居，形容當地已成為「小香港」。定居該市的港人稱當地不僅學校網絡好，而且犯罪率低、社區安全，也有人指當地人對移民十分友善，於生活各方面均獲幫助。當地政府亦表明歡迎港人居住。

校網好+犯罪率低 口耳相傳成定居熱點 英國內政部數據顯示，截至2024年6月底為止，透過英國國民（海外）護照（BNO）計劃申請特別簽證並到達英國的港人數目達逾15萬人。索利赫爾為英國第二大城市伯明翰（Birmingham）的衛星城市，離當地唐人街僅不足13公里車程。自2021年起，索利赫爾已迎來逾4,200名移英港人在當地定居。 市政府報告表示，選擇移居索利赫爾港人的主因為當地的學校及公園。有移民當地港人直言，英國生活及教育較輕鬆，加上索利赫爾校網好，口耳相傳下令當地成為移英港人定居熱點之一。

4月將有1610名港人學童入讀 當地地產經紀向英媒表示，港人移居索利赫爾置業或租屋，協助當地自2023年後「跌入谷底」的樓市反彈，對樓價產生正面影響。不少港人家長亦尋求讓子女入讀心儀的學校。市政府數據顯示，4月將有1,610名港人學童入讀索利赫爾的學校。 42歲的前銀行家Joey Tam，育有一名14歲的女兒，選擇索利赫爾是因為校網好、犯罪率低。她表示，英國教育制度與香港截然不同，「在香港學習壓力很大，多功課、多考試，相反在這裏輕鬆得多」。另一位港人、51歲的Joanne Wong因為朋友的推薦來到，她指索利赫爾環境寧靜，初來報到最大障礙是找工作，但當地政府及組織會幫助她準備面試，亦會幫忙解決住屋、醫療和購置必需品等難題。「在香港每天工作12小時是常態，但在英國的工作及生活卻悠閒得多，英國人很喜歡與你閒話家常，即使是超市收銀員亦會聊天，即使後面有人龍也沒關係」。