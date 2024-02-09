移民英國｜英警奉召到民居調查 被拍到安坐梳化睇Netflix 玩啞鈴4小時

英國大曼徹斯特兩名警員，奉召到一民居查看女戶主的狀況，抵步後發現大門沒鎖，而屋內無人，竟安住屋內「等」女戶主回來。閉路電視拍到兩名警員安坐在梳化上睇Netflix，並評論女戶主之前曾觀看的內容，又可見警員使用戶主的啞鈴健身，據報二人就這樣逗留了近4小時才收隊。

事發在1月3日晚上約10時，英媒指，事件中的21歲女戶主Abbygail Lawton有精神健康問題，救護部門因若干原因擔心她在家中出事，要求警方前往位於韋根(Wigan)的寓所調查。兩男一女警員到場發現大門沒鎖，確定屋內無人後，女警先行離開，但見兩名男同袍「輕鬆一下」(chill)等女戶主回來。