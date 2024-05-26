移民英國｜辛偉誠再擲震撼彈︰若勝選將恢復義務兵役制18歲要參軍

英媒報道，辛偉誠形容該計劃是「新模式的義務兵役」，並認為這有助於培養曾在疫情期間出現的「國家精神」。據英媒披露，保守黨計劃服役者可選擇全職有薪在軍隊或網絡防衛部門參軍一年，又或是一年內，無薪在消防、救援、警隊、國民保健服務(NHS)或關顧長者的慈善組織，服役25天。

保守黨希望從2025年9月開始推出先導計劃，具體細節將由皇家委員會制定，據報不一定是戰鬥技巧，而是可讓年輕人學習網絡安全、物流、採購或民用緊急救援等方面的知識。辛偉誠認為，英國年輕人沒有獲得他們應得的機會和經驗，而其新模式的義務兵役，可為年輕人建立共同目標，並重新激發對國家的自豪感。

保守黨又相信，服兵役可把無業、無學習、無受訓，又或是在犯罪邊緣的年輕人拉回正軌，因服役是「有價值的工作經驗」，可燃起年輕人在醫療、公共服務、慈善及參軍的興趣。

對於不遵從兵役規定者會有何後果，則模糊不清，內政大臣祁湛明(James Cleverly)稱總之拒絕者不會被判坐監，又說沒有人會被強迫參軍，但參軍者將有報酬。

消息引起英國社會議論，民望領先的在野工黨指有關計劃預計將花費約25億英鎊(約248億港元)，質疑保守黨連經濟也搞不好，錢從何來，直指是為博版面而開的空頭支票；同時又抨擊英軍規模萎縮至如今模樣，也是保守黨造成。工黨又認為，兵役制度不能協助年輕人解決其所面對的難題，指工黨有一個合符成本預算及資金充足的計劃，為年輕人提供他們所需的機會。