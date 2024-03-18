移民英國｜2億建巨型「謎之迴旋處」無人識睇路狂撞車(有片)

英國近日出現一個「謎之迴旋處」，其大得來又指示混亂，而且路牌或標誌又會被交通燈及巴士站等遮擋，令駕駛者感到迷茫，據報該迴旋處更是當局斥資近2,000萬英鎊(約1.99億港元)興建，被斥「完全浪費金錢」(complete waste of money)。
英媒稱指個迴旋處可能是「全英國最令人迷茫的迴旋處」(Britain's most confusing roundabout)，其位於漢普郡(Hampshire)的貝辛斯托克(Basingstoke)，花了近兩年時間興建，至今啟用了約兩個月。
報道指，該迴旋處本意改善市內交通並減少擠塞，但啟用沒多久已迅即成為交通意外黑點，「就算是很有經驗的駕駛者亦難以行駛」。有司機表示迴旋處行車線布局及地上的白線不合理，令司機常發現自己入錯線，而突然切線。
移民英國｜路口多盞交通燈釀混亂
此外迴旋處展示各行車線的路牌，已經夠複雜，還要被附近的交通燈及巴士站等遮擋，司機隨時難以及時選定行車線，再加上有路口同時出現多支交通燈，司機有可能搞亂；而在如此複雜的迴旋處的中間，還設有單車線。
新迴旋處意外頻生，居民紛稱之前較現在更安全。有當地居民表示，「我(住在這區)知道該行哪條行車線，但其他人不知，所以我必須留意隨時有人突然在我前面切線」，「我今天走了另一條路，以避開該迴旋處」。另有居民稱，「以前的道路很清晰，但現在已有幾個朋友的朋友在該處出意外」。一名71歲退休教則說︰「通常交通燈一是對著司機，一是背著司機(供對面線的司機看)，但我聽到不少人說這裡的交通燈，同時顯示給3條線的司機看，這令人混亂」。