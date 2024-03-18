移民英國｜2億建巨型「謎之迴旋處」無人識睇路狂撞車(有片)

被指可能是全英最差的站旋處問題多多。(互聯網)

英國近日出現一個「謎之迴旋處」，其大得來又指示混亂，而且路牌或標誌又會被交通燈及巴士站等遮擋，令駕駛者感到迷茫，據報該迴旋處更是當局斥資近2,000萬英鎊(約1.99億港元)興建，被斥「完全浪費金錢」(complete waste of money)。

英媒稱指個迴旋處可能是「全英國最令人迷茫的迴旋處」(Britain's most confusing roundabout)，其位於漢普郡(Hampshire)的貝辛斯托克(Basingstoke)，花了近兩年時間興建，至今啟用了約兩個月。

報道指，該迴旋處本意改善市內交通並減少擠塞，但啟用沒多久已迅即成為交通意外黑點，「就算是很有經驗的駕駛者亦難以行駛」。有司機表示迴旋處行車線布局及地上的白線不合理，令司機常發現自己入錯線，而突然切線。