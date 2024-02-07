移民英國｜60呎高「怪物貨倉」驚現住宅區 居民嚇呆 當局曾諮詢 點知問錯隔離街

英國一個住宅區近日出現一個「怪物級貨倉」，其高60呎、佔地逾16萬呎，且位置就在多間民居的後園旁邊，令居民震驚不已。奇在當局稱曾作諮詢，然而被揭原來「問錯街」，將兩條街撈亂，如今想來個「米已成炊」。

怪物貨倉座落在英格蘭北安普敦郡(Northamptonshire)科比鎮(Corby)的街道Hooke Close旁，緊貼著多間房屋。居民對此訝異不已，批評當局無諮詢，居民Georgie Wallis說︰「如果他們有諮詢說『我們將會興建一座16萬呎的貨倉，並將會阻礙你們的景觀，我顯然會提出反對，但他們並沒有問」。