移民英國｜94歲婦家中垂危 救護員到場竟偷錢 見有鏡頭才放下(有片)

英國一名94歲婆婆在家中昏迷不醒，救護員隨即上門救人，但其中一人卻「見錢開眼」，趁婆婆昏迷期間趁機偷錢，殊不知婆婆家中裝有閉路電視，救護員看見鏡頭後立即把錢放回原處，但整個過程已被拍下。最終婆婆不幸離世，該名救護員還以不想她的家人傷心為由，力勸他們不要翻看閉路電視片段。

早前判緩刑停職 片段近日曝光

事發在2022年6月，事件早前已經過審訊及內部聆訊，涉事救護員被判囚18星期但緩刑執行、需服120小時社會服務令並停職，當日事發片段及至近日曝光。