移民英國｜94歲婦家中垂危 救護員到場竟偷錢 見有鏡頭才放下(有片)

英國一名94歲婆婆在家中昏迷不醒，救護員隨即上門救人，但其中一人卻「見錢開眼」，趁婆婆昏迷期間趁機偷錢，殊不知婆婆家中裝有閉路電視，救護員看見鏡頭後立即把錢放回原處，但整個過程已被拍下。最終婆婆不幸離世，該名救護員還以不想她的家人傷心為由，力勸他們不要翻看閉路電視片段。
早前判緩刑停職 片段近日曝光
事發在2022年6月，事件早前已經過審訊及內部聆訊，涉事救護員被判囚18星期但緩刑執行、需服120小時社會服務令並停職，當日事發片段及至近日曝光。
據報當日該名94歲婆婆在位於施洛普郡(Shropshire)什魯斯伯里(Shrewsbury)家中的花園不省人事，現年59歲的救護員Mark Titley當隨同3名同事登門救人，但到場後發覺婆婆情況嚴重，Titley在現場查看有否一旦婆婆出事時不要做心肺復甦、以免她受更大痛苦的醫療指示文件。
救護員偷錢後又放回原處過程︰
然而，閉路電視可見Titley在尋找文件期間，在一個小盒子裡看到一疊鈔票，在心生貪念下，把約值20鎊的鈔票塞進自己褲袋。他然後四處張望，立即便見到原來屋內有鏡頭，連忙將鈔票放回盒子內。但其偷竊過程已被清楚拍下。
懶好心 叫婆婆家人別翻看片段免傷心
婆婆在救護人員到場後20分鐘死亡，Titley之後還「懶好心」叫她的家人不要看閉路電視片段，免得更傷心。但婆婆的兒子未有理會，翻看片段時驚揭Titley偷錢，隨即報警並通報救護部門。Titley在審訊中認罪，但據報他在寫給救護部門的電郵中，還大言不慚，辯稱自己不是偷錢，指片段不能反映他當時心裡的想法(it does not show what I was thinking at the time)。