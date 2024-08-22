移民英國｜Amazon送貨員阻賊人搶車 慘遭拖行800米亡 震撼社區(更新)

22/8 更新︰警方拘捕一名32歲男子，並發圖追捕另一名24歲疑犯
23:52 更新︰警方公布死者為Claudiu-Carol Kondor
不少港人移民英國會選擇做Amazon倉務或送貨人員，英國列斯市(Leeds)周二發生一宗命案，一名四十多歲的Amazon送貨員(delivery driver)，送貨期間赫見有賊欲搶走他的座駕，立即想上車阻止，最終慘被拖行約800米死亡。案件震撼當地社會，警方已列為謀殺案處理，其後公布死者為Claudiu-Carol Kondor。至周四，警方稱已拘捕一名32歲男子，同時發圖追捕另一名24歲疑犯Eddie Hampshire。
英國治安｜Amazon送貨員送完貨 返回座駕驚見有賊
事發在周二傍晚6時45分，據報該名Amazon送貨員剛送完貨，正想返回其銀色福特Transit Cargo車上，卻見一名男子已經上車。事主不甘座駕被搶，立即爬上車，但冷血賊人隨即開車疾馳，令抓著車門的事主，被拖行約800米。
英國治安｜賊人高速連撞兩車 Amazon送遞員倒地死亡
該貨車其後撞向兩輛停在路旁的汽車，事主倒地，在街頭奄奄一息。賊人見死不救，繼續開車逃走，並在9.6公里外的Heights Drive處，棄車而去。
英國治安｜家人「完全崩潰」警籲民眾提供線索
英媒指，事主是透過第三方快遞公司為亞馬遜送遞包裹，他於當日傍晚7時左右被發現嚴重受傷。警員趕抵後，發現事主已陷昏迷，當時有民眾試圖幫助他。救護人員曾為事主急救，但不久在現場宣布他已死亡。列斯市所在的西約克郡警方表示，事件令事主家人「完全崩潰」，呼籲民眾提供線索；事件亦令無數網民震驚，紛表悲傷和心碎，有人表示「沒有人應在履行工作時遇到這種事情」。