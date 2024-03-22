種族歧視｜拍片嘲中式英文做「瞇瞇眼」 英航兩空姐被炒(有片)

英國航空(British Airways)兩名空姐因拍攝帶種族歧視含義的影片，嘲笑中國乘客講英文口音，更拉起眼角做「瞇瞇眼」，遭到英航解僱。據她們的同事透露，兩人嘲笑她們曾在機上遇上的一個不太懂英語的中國家庭。英航發言人稱，任何形式的種族主義都是完全不可接受。

英媒報道，這兩名空姐分別是沃頓(Holly Walton)和布雷(Lauren Bray)。影片可見到穿藍色連身裙的沃頓，故意模仿中國口音說「Give me wine」(給我酒)，當一瓶啤酒出現桌上時，沃頓還做出拉高眼角的歧視亞裔動作，再模仿中國口音說話。

據悉，沃頓是與同事布雷一起拍攝影片。兩人是從倫敦蓋威克機場飛到加勒比海安地卡島的BA2157航班機組員，當時正在休息停留，於安地卡島上一家酒店拍了上述片段。該片在Instagram、TikTok等多個社交平台廣泛流傳，瀏覽次數已超過一百萬，引發其他英航職員強烈抗議。同事指出兩人是在嘲笑航班上一個不太懂英語的中國家庭，他們在點飲料時努力讓空服員理解。

報道指，日前在墨西哥坎昆的沃頓，奉公司之命飛回國，參加在英航總部召開的會議，跟布雷一起當場接獲解僱通知，有人看到布雷含淚離開英航總部。英航發言人表示，任何形式的種族主義都是完全不可接受，公司非常嚴肅地對待這種性質的指控，並證實兩人已被解僱。

