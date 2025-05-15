稱孩子患血癌求任天堂給提早買Switch 2　被網民質疑中國人扮日本人

月初一名自稱人母以日文發文，聲稱其罹患血癌孩子時日無多，希望得到最新的Switch 2滿足其遺願，請求任天堂給予特別優先購買權，惟在要求被拒後，狠批任天堂「缺乏人情味」，一度引起網民同情及關注，惟事件來個大反轉，因為這名人母其後被踢爆懷疑是中國人假扮日本人。

綜合報道，本月1日，一名自稱人母以日文發文，聲稱其罹患血癌孩子時日無多，希望得到最新的Switch 2滿足其遺願，無奈父親在早前的Switch 2抽選活動中落選，希望任天堂能網開一面，為他們提供「特別購買的機會」提早買到主機，並強調「我們願意支付購買費用。」不過，任天堂回應「這次在您身處如此艱難的情況下與我們聯繫，我們深表感謝」但指「我們很抱歉無法提供Nintendo Switch 2的特別購買名額。」詎料事主就此發文批評任天堂「冷漠」、「缺乏人情味」，貼文一度引起許多日本網友的關注與同情。