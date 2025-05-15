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國際
2025-05-15 14:15:00

稱孩子患血癌求任天堂給提早買Switch 2　被網民質疑中國人扮日本人

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稱孩子患血癌求任天堂給提早買Switch 2，被網民質疑中國人扮日本人。(網上圖片)

稱孩子患血癌求任天堂給提早買Switch 2，被網民質疑中國人扮日本人。(網上圖片)

月初一名自稱人母以日文發文，聲稱其罹患血癌孩子時日無多，希望得到最新的Switch 2滿足其遺願，請求任天堂給予特別優先購買權，惟在要求被拒後，狠批任天堂「缺乏人情味」，一度引起網民同情及關注，惟事件來個大反轉，因為這名人母其後被踢爆懷疑是中國人假扮日本人。

綜合報道，本月1日，一名自稱人母以日文發文，聲稱其罹患血癌孩子時日無多，希望得到最新的Switch 2滿足其遺願，無奈父親在早前的Switch 2抽選活動中落選，希望任天堂能網開一面，為他們提供「特別購買的機會」提早買到主機，並強調「我們願意支付購買費用。」不過，任天堂回應「這次在您身處如此艱難的情況下與我們聯繫，我們深表感謝」但指「我們很抱歉無法提供Nintendo Switch 2的特別購買名額。」詎料事主就此發文批評任天堂「冷漠」、「缺乏人情味」，貼文一度引起許多日本網友的關注與同情。

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一名自稱人母以日文發文，聲稱其罹患血癌孩子時日無多，請求任天堂給予特別優先購買Switch 2權。(X) 事主被拒絕後發文批評任天堂「冷漠」、「缺乏人情味」，貼文一度引起許多日本網友的關注與同情。(X) 網民懷疑對方是一名中國人假扮日本人，並常用「繁體中文」發表涉及兩地爭議帖文。(X)

網民追蹤事主舊文 質疑是扮日本人

但因為事主在社交平台X上的名字標注「xian_lin」被不少網民認定是中文拼音，且認為是中國人經常出現名字，令到部分人開始追蹤事主的舊文，懷疑對方是一名中國人假扮日本人，並常用「繁體中文」發表涉及兩地爭議帖文，令網民一面倒圍攻事主，最後事主未有選擇解釋或澄清，而是直接刪除帳號。

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