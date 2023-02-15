稱找到關鍵電子設備 美軍︰被擊落氣球有感應器

美國軍方周一發表聲明，聲稱已經找到本月4日被擊落的中國氣球上的關鍵電子設備，包括懷疑用於情報收集的關鍵感應器。白宮則為上周五起連續3日擊落其他3個不明飛行物體辯護，指做法符合國民利益。中國外交部昨再回應美方利用飛艇事件做文章，重申北約方面的有關言論純屬惡意臆測，蓄意抹黑，並指美國是當之無愧的頭號監控國。
美加聯合組建的北美防空司令部(NORAD)及美軍北方司令部在聲明中稱，工作人員已經在氣球被擊落的現場打撈到大量碎片，包括所有已識別的感應器、電子零件碎片及氣球的大範圍結構。較早前有美方消息稱，涉事氣球高60米、重900公斤、長約9米，配備了飛行推進器和天線。有關零件已運送至弗吉尼亞州的基地，交由聯邦調查局(FBI)詳細分析。
周日耗兩枚導彈擊落飛行物
美國在9日內擊落4個不明物體，除本月4日在南卡羅來納州對開擊落中國氣球，上周五至日分別再在阿拉斯加、加拿大西部育空地區以及密歇根州休倫湖上空，擊落不明飛行物，4次均發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈。美軍指擊落其後3個不明物體的難度較高，因體積較小及沒有釋放出傳統雷達探測到的訊號。路透社引述不具名美國官員稱，美軍戰機周日要發射第二枚導彈，才成功擊落不明飛行物。霍士新聞指，每枚響尾蛇成本逾40萬美元(約312萬港元)。
美國官方仍未確定後來擊落的3個不明飛行物性質，國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)周一指仍在搜索殘骸，但與早前被擊落的中國氣球不同。根據CNN取得、國防部向國會議員發出的備忘，上周五在阿拉斯加擊落的物體「體積如一輛小型車」，而上周六在加拿大上空擊落的則是個有負載物的小型金屬氣球，被擊落前曾飛越美國敏感地點。至於周日擊落的不明物體，較早前消息指呈八角形。白宮國家安全委員會發言人柯比周一表示，該3個物體飛行高度低得足以威脅民航安全，將其擊落符合國民利益。白宮發言人尚皮埃爾則稱，無跡象顯示有關不明物體涉及外星人。
中國外交部︰美國是當之無愧的頭號監控國
中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方已多次闡明立場，北約方面的有關言論純屬惡意臆測，蓄意抹黑。中方敦促北約停止對華無端指責，停止製造假想敵，不要擴張越權，為國際和平穩定多做些實事。汪文斌稱，提到國家監控監視，中方要指出的是，美國是當之無愧的全球頭號監控國家，包括歐洲在內的國際社會都有切身體會。