稱找到關鍵電子設備 美軍︰被擊落氣球有感應器

美國軍方周一發表聲明，聲稱已經找到本月4日被擊落的中國氣球上的關鍵電子設備，包括懷疑用於情報收集的關鍵感應器。白宮則為上周五起連續3日擊落其他3個不明飛行物體辯護，指做法符合國民利益。中國外交部昨再回應美方利用飛艇事件做文章，重申北約方面的有關言論純屬惡意臆測，蓄意抹黑，並指美國是當之無愧的頭號監控國。

美加聯合組建的北美防空司令部(NORAD)及美軍北方司令部在聲明中稱，工作人員已經在氣球被擊落的現場打撈到大量碎片，包括所有已識別的感應器、電子零件碎片及氣球的大範圍結構。較早前有美方消息稱，涉事氣球高60米、重900公斤、長約9米，配備了飛行推進器和天線。有關零件已運送至弗吉尼亞州的基地，交由聯邦調查局(FBI)詳細分析。

周日耗兩枚導彈擊落飛行物

美國在9日內擊落4個不明物體，除本月4日在南卡羅來納州對開擊落中國氣球，上周五至日分別再在阿拉斯加、加拿大西部育空地區以及密歇根州休倫湖上空，擊落不明飛行物，4次均發射AIM-9X響尾蛇空對空導彈。美軍指擊落其後3個不明物體的難度較高，因體積較小及沒有釋放出傳統雷達探測到的訊號。路透社引述不具名美國官員稱，美軍戰機周日要發射第二枚導彈，才成功擊落不明飛行物。霍士新聞指，每枚響尾蛇成本逾40萬美元(約312萬港元)。