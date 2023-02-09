稱擔心安全風險　澳洲移除國防部門中國製監視鏡頭

澳洲表示因為國安風險，而將政府國防建築的中國製監視鏡頭移除。統計指，澳洲的政府建築中發現約900個分別由海康威視以及浙江大華生產的監視裝置，但在國防建築內的數字則未清楚。

英國及美國在去年稱，因為擔心裝置的數據會傳送予中國政府，已採取過類似的行動。而根據統計指，在澳洲的政府建築，已發現900個由海康威視以及浙江大華生產的監視裝置。澳洲政府的統計指出，這包括超過200楝政府建築，幾乎涵蓋所有的部門，包括外交部及司法部門的鏡頭及保安裝置。當中在國防部門也發現至少1件。

國防部長Richard Marles周四（9日）表示，政府將會尋找以及將有關的鏡頭從所有的國防設置中移除，以確保「絕對安全」。他表示：「我不認為我們應該誇大（事件嚴重性），不過這確實需要我們關注以及去修正的事件。」至於司法部長Mark Dreyfus就表示，會審視有關的鏡頭，以確定是否需要把其他政府建築的裝置都移除。

海康威視否認存在風險

海康威視就指，有關的安全憂慮是絕對錯誤，稱沒有實際的技術證據可以證明這些威脅的存在，公司指他們沒辦法取得用戶的影像資料，因此不存在將資料轉移至第3方的指控。而大華就未有作出回應。

總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）表示，他並不擔心中國政府會有何舉措：「我們的行動是按照國家利益。我們同時也是透明，因此我們會繼續去做。