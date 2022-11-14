稱收入低不夠餬口 女教師與丈夫在課室拍三級片 學生嬲爆：那是我的書桌！

美國亞利桑那州一名女教師與同為教師的丈夫，在課室拍攝色情影片，將影片上傳至內容付費平台「OnlyFans」，有學生和家長意外看到影片才東窗事發。女教師事後停職受查，至上月底在壓力下辭職，任職另一間學校的丈夫亦因其色情圖像在網上流傳，本月被校方開除。女教師辯稱，因教職收入不足以維持生計，才被迫操這種副業。

英國《太陽報》引述當地媒體《News-Herald》報道，事發於Lake Havasu City一間中學，中二自然科學教師皮爾(Samantha Peer)於該校任職5年，她稱與丈夫長期煩惱收入不夠，試著在課餘時間兼職賺外快，便開始在課室拍攝三級片。

辭職後，她在YouTube上傳影片解釋，「對我來說，學生是最重要的，我已花了不知幾多個小時，超時工作陪學生們參加課外活動，這讓我要牲與自己孩子相處的時光，我認為這是不公平的，因為我們(教師)專業的薪水根本不夠。」她並強調，只會在周末課餘時間拍片，也沒有涉及未成年人士。