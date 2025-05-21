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國際
2025-05-21 10:39:00

稱未來5年續任Tesla行政總裁　馬斯克：減少再大撒幣搞政治

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馬斯克承諾至少未來5年繼續擔任特斯拉行政總裁。(資料圖片/美聯社)

馬斯克承諾至少未來5年繼續擔任特斯拉行政總裁。(資料圖片/美聯社)

美國電動車巨企特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)在卡塔爾一個經濟論壇上表示，計劃至少未來5年繼續擔任特斯拉行政總裁，以維持對公司的控制權。他又說未來在政治捐款上將「大幅減少」，因為已經做得夠多。

特斯拉股價周二在美股開盤時應聲走高，惟最終僅收漲0.51%。 馬斯克自從領導特朗普的政府效率部(DOGE)之後，惹來美國各地民眾示威。(資料圖片/美聯社) 馬斯克自從領導特朗普的政府效率部(DOGE)之後，惹來美國各地民眾示威。(資料圖片/美聯社) 馬斯克自從領導特朗普的政府效率部(DOGE)之後，惹來美國各地民眾示威。(資料圖片/美聯社) 馬斯克自從領導特朗普的政府效率部(DOGE)之後，惹來美國各地民眾示威。(資料圖片/美聯社) 福布斯公布2025年全球億萬富豪榜，當中Tesla馬斯克再度成為全球首富，至於天后Taylor Swift、DeepSeek梁文鋒以及長和創辦人李嘉誠亦有上榜。(AP及資料圖片)

星鏈或獨立上市

馬斯克說，除非我「去世」，否則不會放棄領導特斯拉，強調這不是錢的問題，而是對公司未來的合理控制問題，並補充說希望擁有足夠的投票控制權，才不會被激進投資者趕下台。

他又說，將「大幅減少」未來的政治支出，認為已經做得夠多，但補充說若未來看到進行政治支出的理由，將會這樣做，但目前不認爲有理由。據了解，馬斯克花費超過2.5億美元協助特朗普重返白宮。

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另外，馬斯克表示Tesla的銷售沒有需求問題，雖然在歐洲的銷售疲弱，但在其他地區的表現強勁，並透露Tesla的無人駕駛的士Robotaxi計劃6月在得州奧斯汀推出，而旗下太空探索技術公司SpaceX的星鏈衛星網絡服務有機會獨立上市。

特斯拉周二曾創近3個月高位

特斯拉股價周二在美股開盤時應聲走高，盤初漲至354.57美元，刷新2月27日以來盤中高位，日內漲超3.6%，創下近3個月高位，惟最終僅收漲0.51%，報343.82美元。

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