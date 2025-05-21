稱未來5年續任Tesla行政總裁　馬斯克：減少再大撒幣搞政治

美國電動車巨企特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)在卡塔爾一個經濟論壇上表示，計劃至少未來5年繼續擔任特斯拉行政總裁，以維持對公司的控制權。他又說未來在政治捐款上將「大幅減少」，因為已經做得夠多。

星鏈或獨立上市

馬斯克說，除非我「去世」，否則不會放棄領導特斯拉，強調這不是錢的問題，而是對公司未來的合理控制問題，並補充說希望擁有足夠的投票控制權，才不會被激進投資者趕下台。

他又說，將「大幅減少」未來的政治支出，認為已經做得夠多，但補充說若未來看到進行政治支出的理由，將會這樣做，但目前不認爲有理由。據了解，馬斯克花費超過2.5億美元協助特朗普重返白宮。