稱涉「軍事演習」 埃及促航機避入伊朗領空

中東局勢持續緊張，埃及民航局指示該國所有航空公司在周四凌晨的3個小時內，避免飛越伊朗領空。安全通告顯示，有關指令將於格林威治時間凌晨1時至4時，即本港時間早上9時至中午12時生效。英國同日也建議航空公司，避免飛越伊朗和黎巴嫩領空。
埃及民航部解釋收到伊朗當局通知，指伊朗屆時將在領空舉行軍事演習，通告旨在減少飛行安全風險。伊朗未有即時就軍演一事作出正式公布，據報伊朗署理外長卡尼(Ali Bagheri Kani)周三曾與埃及外長通話。
有分析指，埃及今次的飛行通告不尋常，可能是伊朗就哈馬斯前領導人哈尼亞遇刺身亡，對以色列發動報復的跡象。以色列至今未有承認或否認暗殺哈尼亞。美國CNN引述消息人士稱，黎巴嫩真主黨或於在數日內向以色列發動攻擊，報復以色列日前擊殺真主黨高層。報道稱真主黨在制定報復計劃上的進度較伊朗快，兩者未必共同行動。
聯合航空續停特拉維夫航班
不少航空公司擔心區內爆發衝突，紛修改航班路線，避開伊朗和黎巴嫩領空，並取消飛往以色列和黎巴嫩航班。其中新加坡航空客機上周五起停止飛越伊朗領空；美國聯合航空周三則稱，自上月31日起因安全問題暫停往來以色列特拉維夫航班的決定，仍然維持；達美航空亦暫停紐約往來特拉維夫航班至本月31日。路透社稱，英國目前已沒有航空公司航班飛往黎巴嫩。另外，以軍周四空襲加沙多處地區，包括加沙城北部兩間學校以及加沙中部布賴吉難民營內多間房屋，造成最少40死，以方稱是追擊哈馬斯分子。加沙衛生部門指戰事至今造成近39,700巴人死亡、逾91,700人受傷。