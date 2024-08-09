稱涉「軍事演習」 埃及促航機避入伊朗領空

中東局勢持續緊張，埃及民航局指示該國所有航空公司在周四凌晨的3個小時內，避免飛越伊朗領空。安全通告顯示，有關指令將於格林威治時間凌晨1時至4時，即本港時間早上9時至中午12時生效。英國同日也建議航空公司，避免飛越伊朗和黎巴嫩領空。

埃及民航部解釋收到伊朗當局通知，指伊朗屆時將在領空舉行軍事演習，通告旨在減少飛行安全風險。伊朗未有即時就軍演一事作出正式公布，據報伊朗署理外長卡尼(Ali Bagheri Kani)周三曾與埃及外長通話。