稱行銷就像令純潔少女染毒癮 日本吉野家高層涉歧視女性遭解僱

日本連鎖餐飲店吉野家一名高層日前在早稻田大學演講時，稱向年輕女顧客行銷像是「令純潔少女染上毒癮」，言論涉歧視女性，隨即在社交網引發熱議。吉野家周一就事件道歉，表示會考慮處分該名高層。一天後，吉野家周二再公布，在周一的特別董事會會議上，解僱了一名發表極其不恰當、貶低女性言論的高管。

在早稻田大學講座上發言

共同社、J-CAST電子報報道，吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明受邀於本月16日在早稻田大學一個市場行銷講座上擔任講師，講座共29堂課，38萬5,000日圓(約23,500港元)，這是該講座的第一場演講。有參加者其後在社交網發文，指伊東正明在演講中聲稱，向年輕女顧客行銷就像是「令純潔少女染上毒癮」，又說「對從鄉下出來、還搞不清楚狀況的女孩，要在她還是天真純潔的時候就讓她牛丼中毒，如果(她)會讓男人請吃高級料理，那就絕對不會吃牛丼了」。

伊東正明這番言論被批評歧視女性。吉野家周一發聲明表示，伊東正明的言論不代表公司立場，他是想表達希望讓曾光顧的客人繼續來消費，但講座上使用的言詞，非常不恰當。

吉野家表示，從人權及性別角度來看，不容許說出這些話；對於讓講座參加者、主辦單位及吉野家顧客感到困擾與不快，由衷致歉。

伊東正明已在演講翌日向主辦單位以書面道歉，日後將當面道歉。