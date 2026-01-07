稱遭綁架到美國 馬杜羅否認全部控罪

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子弗洛雷斯周一在美國紐約曼克頓聯邦法院過堂，兩人否認全部控罪。馬杜羅夫婦和缺席聆訊的4人包括馬杜羅兒子，被控4項罪名，分別為毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置。馬杜羅在庭上透過傳譯員稱，他遭綁架到美國，「我是無辜的、無罪的。我是一個正派的人，仍是我國家的總統」。至於弗洛雷斯，從法庭素描圖可見她額頭貼有膠布，其律師稱她在美軍抓捕行動中受傷。首次聆訊持續約30分鐘，法官宣布3月17日再開庭。
馬杜羅夫婦周一早上從布魯克林扣留中心被帶到法院，他們先乘坐直升機再由裝甲車移送。數十名馬杜羅支持者和反對者聚集在法院外。在庭內，身穿囚衣的馬杜羅扣上腳鐐站立應訊，並載上耳筒聽取法官總結控罪的翻譯。馬杜羅被控與國際販毒集團管理一個可卡因販賣網絡，面對4項罪名，分別是上述的毒品恐怖主義等罪名。馬杜羅一直否認有關指控，稱這是掩飾美國想霸佔委國豐富石油儲藏的藉口。馬杜羅在庭上稱，「我自1月3日，星期六便遭綁架到此。我在加拉加斯的家裡被俘虜。」法官打斷他發言，稱之後會有時間讓他陳述這些，他的代表律師也可作有關陳述。法官指馬杜羅現在只須回答他是否馬杜羅，馬杜羅回答其全名。
馬杜羅律師曾代表阿桑奇
馬杜羅的代表律師Barry Pollack指，就其當事人的「軍事綁架」將有大量和複雜的爭論。他又指，馬杜羅是一個主權國家的元首，享有特權和獲豁免起訴。巴拿馬強人諾列加於1990年遭遇類似軍事行動遭美國生擒，他當時同樣以豁免起訴權作抗辯但失敗。美國也不承認馬杜羅是合法的國家元首，指他操控2024年總統選舉。Pollack曾是維基解密創辦人阿桑奇的辯護律師，阿桑奇遭控洩露美國涉伊拉克和阿富汗軍事行動的機密文件，他最終以認罪換取獲釋返回澳洲。馬杜羅遭控販運可卡因到美國，可判終身監禁。在審訊尾聲時，公眾席上有人以西班牙語高呼馬杜羅要為過去的行為付出代價，馬杜羅回應稱自己被綁架是戰俘。
第一夫人身有瘀傷
委內瑞拉第一夫人弗洛雷斯出庭時，前額和右邊太陽穴貼膠布受到外界關注。有報道指她右眼附近有瘀青，起身答辯時站立不穩。其代表律師在庭上稱，她被擒時嚴重受傷。弗洛雷斯與馬杜羅除被控販毒，還被控綁架、毒打和謀殺欠下他們販毒得來錢財或暗中破壞他們販毒運作的人，包括殺死委國首都加拉加斯一名販毒集團大佬。第一夫人被生擒屬罕見，而69歲的弗洛雷斯一直以來更是委國最有權力人士之一，曾是強人查韋斯的律師。她在查韋斯掌政後迅速冒升，出任國會議長多年，更助馬杜羅勝出2013年總統選舉，之後靠她在政界的影響力鞏固丈夫權力，繼續執政。弗洛雷斯的家族則與販毒集團有千絲萬縷關係，她曾捲入「毒梟姪仔」案，兩名姪仔2015年在海地遭美國探員捉拿，2022年於美委兩國互換囚犯協議中獲釋。
中方強烈譴責美方的非法霸凌行徑
聯合國安理會周一舉行緊急會議，討論委內瑞拉局勢。中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊發言時表示，中方對美方的單邊、非法、霸凌行徑深表震驚，予以強烈譴責。孫磊強調，中方敦促美方正視國際社會壓倒性呼聲，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國主權安全，停止顛覆委內瑞拉政權，回歸通過對話談判政治解決問題的軌道。中方呼籲美方確保委總統馬杜羅及其夫人的人身安全，將他們立即釋放。美國常駐聯合國代表沃爾茲形容行動是對被起訴多年的馬杜羅採取「執法行動」，美國不是與委內瑞拉開戰。