稱「壓力大」想發洩　大學教授公園露械性侵狗隻　遭閉路電視拍下全過程

美國賓州一名屢屢獲獎的大學教授，被人投訴在自然公園裏有不雅行為，負責管理的賓州保護和自然資源部（DCNR）在調查後，竟然在監控鏡頭畫面中發現該教授不但在戶外裸露下半身、公眾場所自瀆，甚至還與他的狗發生性行為。目前警方對他控以妨害風化、不雅暴露和與動物性交以及虐待動物和行為不檢等罪。

求調查人員開槍殺他 稱異常行為僅發洩壓力

根據《紐約郵報》報道，64歲的泰米斯.馬特索卡斯（Themis Matsoukas）被人指控在賓州的羅斯羅克州立森林（Rothrock State Forest）停車場區域內有不雅行為，賓州保護和自然資源部的護林員在4月展開調查，居然從監控鏡頭影像中發現馬特索卡斯和自己的牧羊犬進行性行為，另外還有不當裸露和公眾場所自瀆等罪行；而5月份馬特索卡斯又再度犯下類似罪行。

調查人員稱，馬特索卡斯被指控的行為至少可以追溯到2014年，當時一個私人營地的攝影機首次拍到他裸露下半身走來走去的畫面。

據悉當調查人員到馬特索卡斯家裏進行搜索時，他還曾說自己「完了，死定了」，甚至還請求調查人員開槍殺他，因為他「很想死」，並稱這些異常行為只是為了發洩壓力。

而調查人員在他家裏找到與4月份監控鏡頭畫面中相同的背包和滑雪面罩。他們還在馬特索卡斯家裏看到一隻牧羊犬，也和影片中的狗相符。

據悉馬特索卡斯自1991年起擔任賓州州立大學的化學工程教授，任職期間至少獲得了三個教學獎項，事件發生後，目前已遭學校停職。他的律師馬修·麥克萊納亨 (Matthew McClenahen) 則表示沒有太多要說的，「此時發表任何評論都是不合適的。」

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