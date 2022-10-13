稱28死小學槍擊案為騙局獲利　名咀被判賠死難者家屬等近10億美元

美國極右陰謀論者、電台主持兼作家瓊斯(Alex Jones)謊稱2012年造成28死的康湼狄格州桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案是「騙局」，周三(12日)被陪審團下令向8名死難者家屬與1名聯邦調查局探員賠償9.65億美元(折合約75.75億港元)。

瓊斯自槍擊案發後多年來，一直聲稱該慘案為騙局，指沒有兒童死亡、父母都是臨時演員，是為管制槍枝的「自導自演」，死難者家屬終告上法院，即使瓊斯於2022年8月道歉，他在本月4日在出庭時，聲稱冤枉，指自己已經道歉。

代表死難者家屬的律師表示，瓊斯多年來靠涉及槍擊事件的謊言去獲利，增加其創辦網站「資訊戰」(Infowars)的流量，並提升其營養補充劑、生存裝備等各種產品的銷售，死難者家屬更因此受到瓊斯支持者長達10年的騷擾和死亡威脅。