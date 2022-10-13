稱28死小學槍擊案為騙局獲利　名咀被判賠死難者家屬等近10億美元

美國極右陰謀論者、電台主持兼作家瓊斯(Alex Jones)謊稱2012年造成28死的康湼狄格州桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案是「騙局」，周三(12日)被陪審團下令向8名死難者家屬與1名聯邦調查局探員賠償9.65億美元(折合約75.75億港元)。
瓊斯自槍擊案發後多年來，一直聲稱該慘案為騙局，指沒有兒童死亡、父母都是臨時演員，是為管制槍枝的「自導自演」，死難者家屬終告上法院，即使瓊斯於2022年8月道歉，他在本月4日在出庭時，聲稱冤枉，指自己已經道歉。
代表死難者家屬的律師表示，瓊斯多年來靠涉及槍擊事件的謊言去獲利，增加其創辦網站「資訊戰」(Infowars)的流量，並提升其營養補充劑、生存裝備等各種產品的銷售，死難者家屬更因此受到瓊斯支持者長達10年的騷擾和死亡威脅。
受害者家屬聞裁決一度飲泣
法庭宣讀裁決時，旁聽的數名受害者家屬一度飲泣。一名家屬指，裁決證明網路不是蠻荒之地，瓊斯要為所做的事承擔後果。
瓊斯因為謊稱2012年康湼狄格州桑迪胡克小學槍擊案是「騙局」，早於8月亦被德州法院裁定須賠償1名6歲罹難學童父母共4,930萬美元，當中包括4,520萬美元懲罰性賠償及410萬美元補償性賠償。
桑迪胡克小學槍擊案發生於2012年12月14日，20歲槍手Adam Lanza先在家中射殺其52歲母親後，開車闖入桑迪胡克小學，開槍射殺20名學童與6名老師，最後自殺身亡。成為美國史上死亡人數第二多的校園槍擊案。