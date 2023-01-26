積雪致停駛6800人被困列車　JR西日本社長公開道歉

日本在近日迎來今年最強的寒流，在近畿地方一帶的交通在周二、三（24、25日）間大受影響。其中JR西日本的京都線及琵琶湖線，有15班列車因積雪停駛，令乘客被困列車。JR西日本的社長長谷川一明今日（26日）召開紀錄會道歉。

在周二、三，日本大範圍受寒冷天氣影響，JR的京都線及琵琶湖線共有15班列車因為積雪而滯留，令乘客被迫困在列車車廂，有乘客當時表示最長被困達10個小時。當中有16人之後需要緊急送院。而當時因為在下班時間，亦令大量乘客在車站月台滯留。

預計積雪量未達融雪器啟用條件

報道指，原本JR路線的軌道下設有「融雪器」，但有關的融雪裝置的啟動條件是需要預計會有10厘米的積雪，但因為之前的預計未達到10厘米而未有及時開啟。而之後即使積雪達15厘米，但因為裝置被雪冰封而未能啟用。

JR西日本社長長谷川今日在記者會上表示，自己應該判斷最壞的情況，可能會導致列車停駛，然而沒有預想到積雪的到來以致運輸服務受到影響，因此向公眾致歉。傳媒指，在被困的15班列車中，估計有達6,800人被困，而日本政府在周三已要求JR作出檢討以及避免同樣事件再度發生。

在日本的長崎縣，在周二、三期間公路受大規模積雪影響，約有最多200多輛汽車被困在公路。有司機表示，平日需要1個小時的道路，今次花了8個小時才抵達。