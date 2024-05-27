空中服務67年世界紀錄保持者　全球最資深空服員不敵乳癌病逝

全球任職空中服務員最長時間的Bette Nash於本月17日離世，享年88歲。她由1957年起成為美國航空(American Airlines)空姐，直到死前一刻她仍未正式退休，任職長達67年，並獲得健力世界紀錄認證。

美國航空上周六(25日)通知空服人員，表示「我們懷著悲痛的心情通知各位，親愛的同事、美國航空公司服務時間最長的空服員Bette Nash去世了」。報道指，Bette Nash近日被確診罹患乳癌，在安寧緩和療護中過世。由於她尚未退休，過世時依然是美國航空的員工。美國航空指出，Bette Nash是業界的榜樣，與她共事過的人都知道她的工作態度完美專業。機上與高級客服副總裁Brady Byrnes表示，Bette Nash機智敏捷、平易近人，懷有服務他人的熱誠，是整個航空業界的模範。