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國際
2024-05-27 12:29:00

空中服務67年世界紀錄保持者　全球最資深空服員不敵乳癌病逝

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空中服務67年世界紀錄保持者，全球最資深空服員不敵乳癌病逝。(X)

空中服務67年世界紀錄保持者，全球最資深空服員不敵乳癌病逝。(X)

全球任職空中服務員最長時間的Bette Nash於本月17日離世，享年88歲。她由1957年起成為美國航空(American Airlines)空姐，直到死前一刻她仍未正式退休，任職長達67年，並獲得健力世界紀錄認證。

美國航空上周六(25)通知空服人員，表示「我們懷著悲痛的心情通知各位，親愛的同事、美國航空公司服務時間最長的空服員Bette Nash去世了」。報道指，Bette Nash近日被確診罹患乳癌，在安寧緩和療護中過世。由於她尚未退休，過世時依然是美國航空的員工。美國航空指出，Bette Nash是業界的榜樣，與她共事過的人都知道她的工作態度完美專業。機上與高級客服副總裁Brady Byrnes表示，Bette Nash機智敏捷、平易近人，懷有服務他人的熱誠，是整個航空業界的模範。

美國航空發佈Bette Nash離世消息。(X) Bette Nash自1957年擔任空中服務員。(X) Bette Nash過世時依然是美國航空的員工。(X)

Bette Nash1957年擔任空中服務員

Bette Nash1957年加入美國航空的前身「美國東方航空」(Eastern Air Lines)，擔任空中服務員。即使她可以選擇在全球任何一條航線值勤，但她主要負責往返華盛頓、紐約與波士頓的短程航班，這樣她每晚都能回家照顧罹患唐氏症的兒子。Bette Nash2022年獲得健力世界紀錄認證，成為服務時間最長的空中服務員。

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