空姐分享用呢兩招 有機會免費升級頭等艙

香港放寬入境檢疫至0+3，加上歐羅及英鎊兌港元跌至多年低位，不少港人隨即蠢蠢欲動，計劃外遊。不過講到乘搭長途飛機時，每個人都希望能夠順利且舒適。近日一名空姐拍片分享，乘客只要對機組人員友善一點，或送給他們一杯咖啡或一小袋朱古力，或獲得免費升級頭等艙的機會。
周二、周三、周四相對便宜
現職空姐的Cierra Mistt，在TikTok擁有310萬fans。近日她透過影片分享「免費升級頭等艙的小貼士」以及「幾時買到平機票」。Cierra指，如果想要買到較平宜的機票，可以選擇購買星期二、三及四的航班，「因這幾天的機票是最便宜的。」她更建議，在購買機票時要使用VPN隱藏你的位置：「因如果你在美國，航空公司會抬高機票價格。」
坐最後一排或有著數
航空公司亦會出於「重量平衡」而改變乘客座位。Cierra說，由於客機一般都是機尾較重，在航班沒有坐滿的情況下，機組員為了重量平衡，會將乘客調到前面，所以，坐在飛機最後一排最有可能被免費升級到頭等艙。
Cierra續稱，另一個簡單方法就是友善對待登機閘口員工與空姐：「當我們收到乘客送的starbucks或一袋朱克力時，我地能創造奇蹟，特別是在一班接一班地飛、我們甚至沒時間去吃點東西的日子裡。」
不過Cierra表示，這些小貼士只是她觀察到的方法，不保證有效：「這並不代表我的公司。」而網民對於這些小貼士紛紛留言表示「正呀！多謝建議，我要開始帶定糖果送俾機組人員」、「貼士超正」。