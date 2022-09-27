空姐分享用呢兩招 有機會免費升級頭等艙

香港放寬入境檢疫至0+3，加上歐羅及英鎊兌港元跌至多年低位，不少港人隨即蠢蠢欲動，計劃外遊。不過講到乘搭長途飛機時，每個人都希望能夠順利且舒適。近日一名空姐拍片分享，乘客只要對機組人員友善一點，或送給他們一杯咖啡或一小袋朱古力，或獲得免費升級頭等艙的機會。

周二、周三、周四相對便宜

現職空姐的Cierra Mistt，在TikTok擁有310萬fans。近日她透過影片分享「免費升級頭等艙的小貼士」以及「幾時買到平機票」。Cierra指，如果想要買到較平宜的機票，可以選擇購買星期二、三及四的航班，「因這幾天的機票是最便宜的。」她更建議，在購買機票時要使用VPN隱藏你的位置：「因如果你在美國，航空公司會抬高機票價格。」