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國際
2022-12-23 10:30:57

空姐忍無可忍 對麻煩乘客罵「閉嘴，我不是你僕人！」 網民激讚(有片)

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空姐為同事出頭，與男乘客互罵。(互聯網)

空姐為同事出頭，與男乘客互罵。(互聯網)

印度IndiGo航空一名空姐在機上與麻煩乘客互罵，空姐最後忍無可忍，大喊：「閉嘴！我不是你的僕人！」對此，網民紛紛激讚，認為「對待麻煩客人就該如此」。

英國《每日郵報》報道，男乘客要求空姐提供三文治，但要求多多，令空姐感到受委屈，當場落淚。隨後，另一名空姐替同事出頭，與男乘客對質，且毫不客氣地說：「請你不要指著我，也不要呼喝我，我的同事因為你而哭了。」空姐續說：「請你明白，我們的餐點都是事先計算好的，只能盡可能為你服務。」

空姐要求互相尊重

男乘客即大聲說：「你為甚麼對我大呼小叫？」空姐回話：「因為你也對我們大呼小叫。」空姐隨後緩和氣氛，說：「不好意思，先生，我們平心靜氣地聽你說話，尊重你們，但也請你尊重我們。」奧客卻大喊：「你閉嘴！」空姐不甘示弱：「你也給我閉嘴！我抱歉地說，你不可以這樣對我們說話，我們是職員，不是你的僕人！」

空姐挺身而出，向男乘客據理力爭。(互聯網)

空姐挺身而出，向男乘客據理力爭。(互聯網)

網民紛紛讚好

其後，為息事寧人，另一名空姐上前安撫同事，並推她走。不少網民看過影片後留言力撐空姐，紛紛說「對待麻煩客人就是要這樣！」、「做得好！」、「對著這種惡客，毋須忍耐」。

但也有網民批評空姐不夠專業，稱遇上麻煩乘客時，應該通報航空公司，將其列入黑名單即可。

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