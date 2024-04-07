空姐憑鞋識別麻煩搭客 Crocs、毛毛拖鞋、New Balance邊個最難頂

美國西南航空公司空姐Cheryl Killough上載短片分享憑鞋識別飛機「惡客」，當中包括Crocs涼鞋、New Balance和adidas波鞋。當她提及穿「毛毛拖鞋」搭客時，作出精警評語「我希望我們今天過得愉快」，暗示這是麻煩客。
飛機乘客｜Crocs評論惹網民抗議
Killough成為空姐已有5年，首段「憑鞋看人」短片上月上載後吸引逾100萬人次觀看。她指穿New Balance波鞋的人，「可能已有8年未搭過飛機，但將是我見過最討人喜歡的人」。至於Crocs涼鞋，她歸類為在上飛機前無沖涼，「運動褲上可能最少有一撻污漬」。穿著帆船鞋的人一看便知他選舉投票給哪一個黨，上機前於機場喝了2至3杯啤酒。穿著adidas波鞋的人通常來自大學城市，返回大學或回家探訪父母。穿Ugg靴子的人則非常友善。
Killough在第二段「憑鞋看人」短片，提及穿Doc Marten短靴的通常付了「行李超重費用」，穿有踭短靴則是甜姐兒。她也提到穿Timberland的人「懂做粗活」，機上發生緊急狀況可找他們。至於穿Tory Burch涼鞋的女性則是「容易受TikTok內容影響」。穿懶佬鞋的男人通常是年紀大的退休人士，「很大機會撒尿到廁所地面」。有網民認同Killough「高見」，但也很多人抱不平，尤其是穿Crocs涼鞋的人，他們只是覺得方便舒息，放在行李裡也佔空間，所以穿上機。也有人說穿Crocs過安檢時容易除鞋。另一名網民說，「95%時間穿Crocs，從未無沖涼便上飛機，衣服也非常乾淨。」