空姐憑鞋識別麻煩搭客 Crocs、毛毛拖鞋、New Balance邊個最難頂

美國西南航空公司空姐Cheryl Killough上載短片分享憑鞋識別飛機「惡客」，當中包括Crocs涼鞋、New Balance和adidas波鞋。當她提及穿「毛毛拖鞋」搭客時，作出精警評語「我希望我們今天過得愉快」，暗示這是麻煩客。

飛機乘客｜Crocs評論惹網民抗議

Killough成為空姐已有5年，首段「憑鞋看人」短片上月上載後吸引逾100萬人次觀看。她指穿New Balance波鞋的人，「可能已有8年未搭過飛機，但將是我見過最討人喜歡的人」。至於Crocs涼鞋，她歸類為在上飛機前無沖涼，「運動褲上可能最少有一撻污漬」。穿著帆船鞋的人一看便知他選舉投票給哪一個黨，上機前於機場喝了2至3杯啤酒。穿著adidas波鞋的人通常來自大學城市，返回大學或回家探訪父母。穿Ugg靴子的人則非常友善。