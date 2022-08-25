空姐提醒搭飛機5注意事項 不要與鄰座XXXX

曾任職空姐6年、來自夏威夷的Kat Kamalani近日拍片提醒大家搭飛機時5個注意事項，包括要預備零食、拒絕熱飲。有一項大家或者無為意的，與坐於鄰座的搭客有關——交談時要小心。有時搭飛機悶悶地或與鄰座交談起來，或者遇到搭訕，Kamalani囑咐大家若對方問起你的生活，不要洩露太多私人事情，例如個人資訊等。現在詐騙猖獗，大家都是小心為上！

好想旅行｜熱咖啡熱茶say no

至於為甚麼不要喝熱咖啡、熱茶和熱水，Kamalani解釋機艙內的水缸從不清潔，令人噁心。她又說，「(裝咖啡)水壺在航班之間是會清洗的，但整部咖啡機從不清洗……而且在廁所隔離。」之前紐約城市大學一項研究也指出，在10間航空公司中，有7間的食水水質不算好，建議大家飲未開封的樽裝水。不過有航空公司維修員卻反駁Kamalani稱，「你不清潔，並不代表它們無清洗，我們有清洗。」