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國際
2025-05-06 22:54:22

空姐竟最怕乘客點這兩款飲品！原因令人意想不到

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有空中服務員揭示「最麻煩」的兩款飲品。(互聯網)

有空中服務員揭示「最麻煩」的兩款飲品。(互聯網)

搭飛機時飲品選擇不外乎是清水、咖啡、果汁、汽水及酒類，當中竟有兩款是空姐空少特別怕乘客點的，答案令人意想不到。

一名美國國內航空的空中服務員近日在Reddit論壇上坦承，在所有飲料選項中，「健怡可樂」(Diet Coke)和「無糖可樂」(Coke Zero)是最令機組人員頭痛的選擇。

健怡及無糖可樂 泡沫異常持久 傾倒需時

這名不願透露姓名的空中服務員解釋，這兩款無糖汽水在傾倒時，會產生異常持久的泡沫，光是等待泡沫消退就要花比普通可樂多3倍的時間，「我現在都直接給乘客整罐，否則倒一杯的時間都夠我服務三排乘客了」。

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據報這位空中服務員的講法，引起不少同行共鳴，有資深的空中服務員表示，曾遇到連續多位乘客點健怡可樂時，導致飲品車服務進度嚴重延誤。

研究︰阿斯巴甜取代糖分 令液體黏稠度提高

加拿大麥基爾大學(McGill University)的研究證實了有關現象。研究指出，健怡可樂因使用阿斯巴甜取代糖分，令液體黏稠度提高，在低壓的機艙環境中，碳酸氣泡的穩定性大幅增強。雖然泡沫生成速度較慢，但一旦形成就難以消散。當飛機巡航在萬米高空時，機艙壓力僅相當於海拔2,400公尺，更加劇了這種物理特性。

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機上咖啡 也被指少喝為妙

「健怡可樂」和「零糖可樂」並非機上飲品的唯一禁忌。較早前曾有另一位空中服務員在TikTok揭露，空服員在清理咖啡壺或水壺時，會把液體直接倒進廁所馬桶，因擔心茶水飛濺出來，故傾倒往往把水壺貼近馬桶，有可能令壺沾上細菌。

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