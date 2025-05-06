空姐竟最怕乘客點這兩款飲品！原因令人意想不到

一名美國國內航空的空中服務員近日在Reddit論壇上坦承，在所有飲料選項中，「健怡可樂」(Diet Coke)和「無糖可樂」(Coke Zero)是最令機組人員頭痛的選擇。

搭飛機時飲品選擇不外乎是清水、咖啡、果汁、汽水及酒類，當中竟有兩款是空姐空少特別怕乘客點的，答案令人意想不到。

這名不願透露姓名的空中服務員解釋，這兩款無糖汽水在傾倒時，會產生異常持久的泡沫，光是等待泡沫消退就要花比普通可樂多3倍的時間，「我現在都直接給乘客整罐，否則倒一杯的時間都夠我服務三排乘客了」。

據報這位空中服務員的講法，引起不少同行共鳴，有資深的空中服務員表示，曾遇到連續多位乘客點健怡可樂時，導致飲品車服務進度嚴重延誤。

研究︰阿斯巴甜取代糖分 令液體黏稠度提高

加拿大麥基爾大學(McGill University)的研究證實了有關現象。研究指出，健怡可樂因使用阿斯巴甜取代糖分，令液體黏稠度提高，在低壓的機艙環境中，碳酸氣泡的穩定性大幅增強。雖然泡沫生成速度較慢，但一旦形成就難以消散。當飛機巡航在萬米高空時，機艙壓力僅相當於海拔2,400公尺，更加劇了這種物理特性。