空姐面試要求脫剩內褲 考官全身打量寫評語 應徵者難堪爆喊

外國有女子爆料指，她早前到科威特航空(Kuwait Airways)應徵空姐時，被要求「脫剩內褲」；幾近全裸的她站在考官面前，考官不僅仔細打量她的身體，還在記事簿上寫下評語，令她感到十分難堪。另有求職者離開房間後當場痛哭。
美國《Business Insider》報道，去年11月科威特航空在西班牙馬德里一間酒店舉行招聘會，23歲的Mariana被單獨帶進房間面試，估不到被要求脫下裙子、褲襪和內衣等，全身上下只剩內褲，站在考官面前。她憶述，一名女考官直盯她赤裸的身體，在筆記簿上寫下各種評語，令她很難堪，「我覺得自己像動物園裡的動物」。
有應徵者只穿內衣
23歲的Bianca也不滿面試過程如此荒謬，當天她看見第一個進去面試的女子哭著走出來，說被要求「脫剩內衣」，令Bianca相當驚訝。之後輪到Bianca面試時，考官以檢查身體為由，要求她將裙子不斷拉高，最後她「只穿著內衣」接受審核。
報道引述消息指，初試期間，考官拒絕了所有戴眼鏡、戴牙套、有明顯疤痕及有痣的女性，除此之外，還會以超重、不喜歡面試者的皮膚或笑容等理由淘汰應徵者。該招聘活動有60多人參加，只有3名男性，考官以國籍等「冠冕堂皇」的理由拒絕他們。
報道指，西班牙勞工部已就事件展開調查。