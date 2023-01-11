空姐面試要求脫剩內褲 考官全身打量寫評語 應徵者難堪爆喊

外國有女子爆料指，她早前到科威特航空(Kuwait Airways)應徵空姐時，被要求「脫剩內褲」；幾近全裸的她站在考官面前，考官不僅仔細打量她的身體，還在記事簿上寫下評語，令她感到十分難堪。另有求職者離開房間後當場痛哭。

美國《Business Insider》報道，去年11月科威特航空在西班牙馬德里一間酒店舉行招聘會，23歲的Mariana被單獨帶進房間面試，估不到被要求脫下裙子、褲襪和內衣等，全身上下只剩內褲，站在考官面前。她憶述，一名女考官直盯她赤裸的身體，在筆記簿上寫下各種評語，令她很難堪，「我覺得自己像動物園裡的動物」。