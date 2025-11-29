空巴A320維修客機系統　全日空取消65航班涉9400客

空中巴士（Airbus）於28日宣布， 由於空中巴士A320及其他機型發現系統故障， 全球約6,000架A320系列客機需實施檢修。日本 全日空航空因此宣布取消29日的65個航班，多達9,400名乘客行程受到影響。

10月底捷藍航空（JetBlue）的一架A320客機從墨西哥坎昆（Cancun）飛往美國新澤西州紐華克（Newark）時，發生了高度突然下降的意外，導致15人受傷送醫。

恐遭強烈太陽輻射破壞