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國際
2023-12-04 18:42:59

空服員自揭絕不喝機上咖啡 原因超噁心 飲品也不會加冰

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空服員在TikTok大爆機上的「污糟秘密」。(互聯網)

空服員在TikTok大爆機上的「污糟秘密」。(互聯網)

搭機注意……美國《紐約郵報》報道，一名自稱任職空服員的男子在TikTok發布影片，回應網民在熱門論壇「Reddit」關於「空服員污糟秘密」的好奇提問，表示不但空服員，就連機師都說不要在飛機上喝咖啡，因為機艙裡的水箱不常清洗，裡面積存大量細菌、霉菌等，但他個人不喝機上的咖啡，卻另有原因，形容這些咖啡「令人噁心」。

樓主爆料指，多數空服員會將剩餘的咖啡倒入馬桶，此時「會有某些飛濺的顆粒、細菌之類，(從馬桶)濺回咖啡壺裡」，之後空服員就把咖啡壺直接放回咖啡機，而不會清洗。樓主強調，「除非機上有膠囊咖啡的機器，否則我絕對不會在機上點咖啡來喝」。

機上「伏位」處處

除了咖啡的秘密，樓主也分享飛機上其他的「伏位」，例如座椅後方、裝著餐牌和免稅品等資料的口袋很少清潔與消毒，試過在裡面發現包裝紙、用過的紙巾、頭髮，甚至尿片。

空服員在TikTok回應網民提問。(互聯網) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

網民：喝機上咖啡「有益」

此外，樓主也大爆，航程中會有些無聊時刻，許多空服員會用Google來搜尋商務客位中一些「沒戴結婚戒指乘客」的背景資料來解悶。

有自稱前空服員的網民回應指，「我不會喝機艙餐車上的任何飲品，尤其是加了冰粒的飲品，因為餐車上放置冰粒盤的位置，離地的高度剛好與乘客的口部差不多，若乘客咳嗽或打噴嚏，飛沫便會噴到盤上，可能污染冰粒。另有網民笑言：「喝飛機上的咖啡，有助增強免疫力。」

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