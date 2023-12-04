空服員自揭絕不喝機上咖啡 原因超噁心 飲品也不會加冰

搭機注意……美國《紐約郵報》報道，一名自稱任職空服員的男子在TikTok發布影片，回應網民在熱門論壇「Reddit」關於「空服員污糟秘密」的好奇提問，表示不但空服員，就連機師都說不要在飛機上喝咖啡，因為機艙裡的水箱不常清洗，裡面積存大量細菌、霉菌等，但他個人不喝機上的咖啡，卻另有原因，形容這些咖啡「令人噁心」。

樓主爆料指，多數空服員會將剩餘的咖啡倒入馬桶，此時「會有某些飛濺的顆粒、細菌之類，(從馬桶)濺回咖啡壺裡」，之後空服員就把咖啡壺直接放回咖啡機，而不會清洗。樓主強調，「除非機上有膠囊咖啡的機器，否則我絕對不會在機上點咖啡來喝」。