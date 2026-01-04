空襲委內瑞拉｜委副總統未「配合美國」　要求釋放馬杜羅

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，委內瑞拉副總統羅德里格斯3日強硬表示，要求美方「立即釋放」兩人，並指控美國嚴重侵犯委國主權。 「委內瑞拉唯一的總統」 美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，羅德里格斯（Delcy Rodríguez）是在馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦被拘捕數小時後，發表上述聲明。羅德里格斯3日下午在國家防衛委員會（National Defense Council）會議中表示，「我們要求立即釋放馬杜羅總統及其妻子。」該場會議由委內瑞拉國營電視台《VTV》全程轉播，她並強調，馬杜羅是「委內瑞拉唯一的總統」。

她與多名高層官員一致將此次行動定調為「綁架」，指控美軍「野蠻侵犯」委內瑞拉領土完整，並稱此舉已構成對國際法的嚴重違反。羅德里格斯同時宣布，政府將發布法令，宣布進入「外部緊急狀態」，她呼籲民眾為「捍衛國家」做好準備，但未進一步說明具體措施。

籲民眾準備好「捍衛國家」 不過，羅德里格斯的說法，與稍早美國總統特朗普（Donald Trump）的說法背道而馳，特朗普當天在佛州召開記者會時表示，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）已與羅德里格斯通話，並稱對方對「國家進入新階段」展現合作意願。