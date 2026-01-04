空襲委內瑞拉︱特朗普發布馬杜羅在美國軍艦照片　稱美方將執掌委內瑞拉事務至安全過渡

美軍向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，美國總統特朗普表示，擒獲委內瑞拉總統馬杜羅及他妻子，並已將兩人帶離委內瑞拉，將在紐約被起訴。特朗普在旗下社交平台，上載一張表示是馬杜羅在美國軍艦上的照片。特朗普說，照片在美軍硫磺島號兩棲攻擊艦上拍攝，相片中相信是馬杜羅的男子穿著灰色運動服，蒙著雙眼、戴上耳罩及手持一個水樽。
特朗普其後在佛羅里達州海湖莊園召開記者會，公布更多抓捕馬杜羅的行動細節，他說美軍大規模出動海陸空力量，展示了美軍的行動能力，沒有美軍士兵在行動中陣亡，委內瑞拉完全無法抵抗。特朗普又說，美國將會執掌委內瑞拉事務，直到能夠進行安全而正當的權力過渡。馬杜羅夫婦即將面對美國的司法審判，如果有需要，不排除美方會再度對委內瑞拉發動進攻。
特朗普實時觀看行動 形容如「電視秀」
特朗普早前接受霍士新聞訪問時表示，他實時觀看特種部隊抓捕馬杜羅的行動，看到每一個細節，形容好像看了「電視秀」。特種部隊從一個守衛森嚴的「堡壘」中帶走馬杜羅，行動中有數名美軍人員受傷，一架直升機被擊傷，所有飛行器全部歸隊。
消息指馬杜羅夫婦睡覺期間 從臥室被拖出帶走
美國傳媒早前引述消息人士說，馬杜羅是被美軍三角洲特種部隊擒獲，馬杜羅夫婦當時身處一個軍營的住所中，睡覺期間從臥室被拖出帶走。 消息人士又指，美國中情局追蹤到馬杜羅的行蹤，美國聯邦調查局一支特工小組與美軍特種部隊共同行動，制訂將馬杜羅轉移至紐約的計劃，令馬杜羅在紐約接受起訴。
古特雷斯批評美國行動立下危險先例
聯合國秘書長古特雷斯透過發言人回應委內瑞拉局勢，說深表震驚，認為美國在當地的軍事行動，立下危險先例。古特雷斯對於國際法未得到尊重，深表關切，強調所有國家都必須充分尊重國際法、包括聯合國憲章。
委內瑞拉常駐聯合國代表團，較早時致函聯合國安理會輪值主席、索馬里常駐聯合國代表，指美國對委內瑞拉發動「殘暴、無理、單方面」的武裝侵略，對此作出強烈譴責。委內瑞拉提出四項要求，包括緊急召開安理會會議；對美國的武裝侵略作出強烈譴責；美軍立即停止對委內瑞拉的武裝攻擊；以及採取必要措施，令美國政府為侵略罪行負責。