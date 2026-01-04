空襲委內瑞拉｜目標為石油？　美國防長：為了自由、安全和繁榮

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子遭美國逮捕，並帶往美國受審，美國總統特朗普表示，美國將「接管委內瑞拉」，直到實現「審慎的權力交接」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）表示，美國將「接管委內瑞拉」，直到實現「權力交接」，他也表示，美國將接手委內瑞拉大量的石油儲備，招募的美國公司重振該國「飽受摧殘的石油產業」，並派遣美軍維護安全。

「由委內瑞拉人民自行決定」

此外，報道引述美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受美媒《CBS News》專訪表示，美國將在接下來的委內瑞拉局勢「掌握主導權」，但同時也強調，最終命運仍應「由委內瑞拉人民自行決定」。