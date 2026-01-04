熱門搜尋:
國際
2026-01-04 13:15:22

空襲委內瑞拉｜目標為石油？　美國防長：為了自由、安全和繁榮

美國國防部長赫格塞斯。（資料照／美聯社）

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子遭美國逮捕，並帶往美國受審，美國總統特朗普表示，美國將「接管委內瑞拉」，直到實現「審慎的權力交接」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）表示，美國將「接管委內瑞拉」，直到實現「權力交接」，他也表示，美國將接手委內瑞拉大量的石油儲備，招募的美國公司重振該國「飽受摧殘的石油產業」，並派遣美軍維護安全。

「由委內瑞拉人民自行決定」

此外，報道引述美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）接受美媒《CBS News》專訪表示，美國將在接下來的委內瑞拉局勢「掌握主導權」，但同時也強調，最終命運仍應「由委內瑞拉人民自行決定」。

赫格塞斯指出：「我們，也就是美國，將控制接下來會發生甚麼事。」（we are going to control what happens next）他隨後又補充表示：「接下來會發生甚麼，將掌握在委內瑞拉人民的手中，由他們自己來決定。」

美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖) 美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖) 美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖) 美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖) 美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖) 美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖) 美軍周六向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，多地連續出現爆炸。(網上圖片/影片截圖)

「在未來擁有各種選項」

針對是否可能向委內瑞拉部署美軍部隊的問題，赫格塞斯說，美方「仍然處於準備狀態」，以便讓特朗普「在未來擁有各種選項」。他說，美方目前的態勢，是確保特朗普在必要時能夠採取行動。

至於這場軍事行動是否為了石油，赫格塞斯表示，是為了「自由、安全、繁榮。」他並強調：「總統的想法是，透過戰略性行動，我們可以確保取得額外的財富與資源，讓一個國家有能力釋放自身潛力，而不必付出美國人的鮮血作為代價。」

