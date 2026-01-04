空襲委內瑞拉｜美擒馬杜羅詳情曝光如電影 厚6吋鋼牆安全室「來不及鎖門」臥底潛伏多月

美國總統特朗普於1月4日凌晨，在佛羅里達州海湖莊園安全室內，與中情局局長拉特克利夫及國務卿魯比奧等，一同觀看一場長達2時28分的軍事行動。這場代號「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)突襲，最終擒拿了委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子。 特朗普於美東時間周五晚上10時46分(委國時間晚上11時46分)下令出擊，他說：「Good luck and God speed(祝好運，一路順風)」。據報行動經過數周精密籌劃，並等待「完美」時刻來臨才展開。 「他來到門口，卻來不及關上」 馬杜羅當時身處委國首都加拉加斯一處軍事基地的地堡，特朗普形容該處「就像一座堡壘」。據報十多名特種部隊成員以快速游繩而下的方式進入馬杜羅重兵防守的住處，立即遭遇猛烈槍火。特朗普稱，馬杜羅當時試圖躲進一間厚達6吋的鋼鐵安全室，但未能成功，「他試著進去，但我們的人衝得太快，他來到門口，卻來不及關上。那是一扇非常厚重的鋼門，但他沒能關上」。據稱美軍部隊攜帶了焊槍，萬一馬杜羅鎖上鋼門，就即場「𠝹門」。

臥底監視多月「知道他何時吃飯、何時上廁所」 據報馬杜羅與妻子當時僅身穿睡衣，特朗普聲言：「這次突襲出其不意嗎？算是，但他們似乎在等待甚麼。現場有很多反抗，激烈交火。」中情局消息稱，臥底特工與隱形無人機過去幾個月嚴密監控馬杜羅生活作息模式，「我們自去年夏天就在地面蒐集情報，並以隱形無人機監控馬杜羅及其核心圈數月。我們知道他所有的行蹤，甚至知道他何時吃飯、何時上廁所。」特朗普稱美軍部隊曾「建造了一棟與他們突襲的那棟房子一模一樣的房子，裡面到處都是鋼鐵。他們做好了應對一切的準備」。

美軍行動前 加拉加斯突「被熄燈」 美軍行動開始時，加拉加斯陷入黑暗。特朗普表示「加拉加斯的燈光大部分被關掉，是因為我們有某種專業技術」，但拒絕透露是否由中情局特工入侵電網或發動網路攻擊。 美國參謀長聯席會議主席凱恩讚揚行動是美軍各路兵種與情報機構多個月來合作的成果，「這是一場大膽的行動，只有美國能做到。逾150架飛機跨越西半球協同出擊，為的就是在保持突襲效果的同時，把部隊送入加拉加斯市中心」。 美軍戰機升空擾敵 轟炸軍事設施 美軍在行動中出動了F-18、F-22、F-35戰機、MH-60海鷹與MH-47直升機、B-1超音速轟炸機，以及無人機艦隊等。這些軍機從部署在委國外海的福特號航母及十餘艘軍艦上起飛，部分則從加勒比海美軍基地出發。直升機在海面上方約100呎高度掠過，戰機及轟炸機則於高空轟炸加拉加斯周邊5處軍事設施，以分散委軍注意力。

地面交火與擒拿過程歷時不到30分鐘 擒拿馬杜羅的部隊於美東時間凌晨1時01分抵達馬杜羅住處，至3時29分返回「硫磺島號」兩棲攻擊艦(USS Iwo Jima)。五角大樓消息稱，地面交火與擒拿過程不到30分鐘。凱恩表示：「直升機抵達目標區時遭受地面火力攻擊，我們以壓倒性火力還擊。一架直升機中彈，但仍能飛行。部隊迅速、精準且有紀律地進入馬杜羅住所，並隔離有關區域，確保地面部隊安全。」馬杜羅夫婦被擒拿後隨即被押上直升機，送至硫磺島號，再送往美國。美軍行動期間一架直升機遭地面炮火擊中，兩名美軍受輕傷。