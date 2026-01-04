根據非官方數據平台「pizzint.watch」的統計，跨年假期期間，五角大廈周邊的薄餅訂單量顯著增加，甚至超過平日尖峰時段。這一現象被稱為「五角大廈薄餅指數」（Pentagon Pizza Index），長期以來被視為美國軍事行動的間接信號。該指數的異常波動，通常表明五角大廈進入高強度的軍事應變狀態。

《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）與《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）也報導了類似情況，指出華府地區的防禦狀態（DEFCON）短暫升至第4級，這是僅次於戰爭邊緣的警戒層級。X平台帳號「Pentagon Pizza Report」則指出，五角大廈附近知名薄餅店「Pizzato Pizza」的深夜訂單數量創下歷史新高，與空襲的時間幾乎同步。

「五角大廈薄餅指數」的概念可追溯至冷戰時期，當時分析人士觀察到，當國防部進入夜間或高壓運作階段，周邊速食店的訂單量會顯著增加。儘管五角大廈曾澄清，薄餅訂單與軍事行動無直接關聯，但多次歷史事件顯示，該指數的異常波動往往與重大軍事行動時間點吻合。例如，2025年以色列對伊朗的突襲行動前薄餅訂單也曾異常激增。