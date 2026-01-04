空襲委內瑞拉｜美軍透露裏應外合擒馬杜羅　動用逾百五架軍機

美國特種部隊透過精心策劃的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），成功在委內瑞拉首都卡拉卡斯擒獲總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。這場由美國總統特朗普（Donald John Trump）下令執行的軍事行動，動用超過150架各型軍機，以及精銳三角洲部隊，在當地時間凌晨突襲馬杜羅的安全屋，並將其及妻子押往美國，預計在紐約面臨刑事指控。

美國軍方高層透露，一支包含委內瑞拉政府內部線人的小組，長期觀察馬杜羅的睡眠習慣、飲食、穿着，甚至連他的「寵物」都在監控範圍內：「我們幾個月來一直監視馬杜羅的一舉一動。」美軍更在訓練階段打造了馬杜羅安全屋的1：1複製品，讓特種部隊能夠反覆演練突入路線。