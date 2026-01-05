委內瑞拉｜馬杜羅今出庭委國指80死 古巴：32名國民對抗美軍時犧牲

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，生擒總統馬杜羅夫婦到美國紐約受審，目前被扣押在布魯克林區的紐約大都會拘留中心。紐約市南區聯邦地區法院周日（4日）公布，馬杜羅將於當地周一（5日）中午出庭，聽取針對他的指控。

馬杜羅兒子籲上街抗議 有委內瑞拉官員表示，美軍的襲擊已造成最少80人死亡，古巴說，有32名古巴人在委內瑞拉對抗美國的侵略中犧牲，將為他們舉行全國哀悼。美國總統特朗普早前向記者表示，有很多古巴人在美軍的行動中被打死，但沒有提出具體數字。

根據美國司法部的起訴書，美方指控馬杜羅領導的政府大規模走私毒品，並允許數千噸可卡因流入美國，馬杜羅被起訴4項罪名，分別是毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機關槍和爆炸裝置罪、針對美國的共謀持有機關槍及爆炸裝置罪。馬杜羅的兒子格拉周日發表錄音講話，呼籲委內瑞拉人民團結一致上街抗議，保持動員狀態，捍衛國家主權，並將父親平安帶回國，對於有傳聞指，馬杜羅可能是遭親信出賣，他指歷史會證明誰是叛徒。格拉亦出任委內瑞拉國會議員，同時是馬杜羅案被美國起訴涉毒品恐怖主義罪名的6名被告之一

代理總統召開首次內閣會議 堅定抵禦顛覆陰謀 美國擄走馬杜羅後翌日，代理總統羅德里格斯在總統府召開首次內閣會議。馬杜羅兩名親信，包括國防部長洛佩斯和內政部長卡韋略出席。會議期間，各部門表示將制定戰略方針，以保障國家正常運轉、公民和平以及捍衛國家主權。會議重申將堅決捍衛國家主權，確保保護委內瑞拉人民，並堅定捍衛憲法，抵禦帝國主義企圖顛覆國家的陰謀。 洛佩斯出席會議前發表電視講話，指國家武裝部隊已啟動全面戰備狀態，捍衛國家的自由、獨立與主權。他譴責美國綁架馬杜羅夫婦，並指馬杜羅的大部份保安人員在美國的軍事行動中喪生，但沒透露確實人數。洛佩斯又表示，支持最高法院任命副總統羅德里格斯，擔任為期90日代理總統，又呼籲民眾未來數天逐步恢復正常生活。 內政部長卡韋略亦發表講話，指委內瑞拉只有馬杜羅一個總統，是由委內瑞拉人民選舉產生的結果，呼籲各方不要被敵人的挑釁所蒙蔽。