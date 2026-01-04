空襲委內瑞拉｜馬杜羅押解紐約影片曝光　淡定祝賀「新年快樂」

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據這段白宮於X官方帳號「快速回應」（Rapid Response）影片顯示，馬杜羅身穿黑色連帽上衣，在人員陪同下沿着鋪有藍色地毯的走廊前行，地毯上清楚標示「DEA NYD」（美國緝毒署紐約分局）字樣，影片上方簡短寫著，「Perp walked」（疑犯押解），

過去曾收押多名知名人士

影片中，馬杜羅神情頗為平靜，甚至在行走途中，對身旁一名押送人員表示「新年快樂」（Happy New Year）。此外，美國警方並證實，馬杜羅將被送往紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center, MDC）。

都會拘留中心是美國關押重大聯邦案件被告的主要場所之一，過去曾收押多名知名人士，包括音樂人「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）、以及已定罪的加密貨幣交易所創辦人弗里德（Sam Bankman-Fried）等。報道指出，馬杜羅預計下周在曼哈頓聯邦法院出庭，面對涉及毒品與武器的相關指控。