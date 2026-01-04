空襲委內瑞拉｜馬杜羅被擒前夕晤中國特使　雙方反對單邊制裁

美軍當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動空襲，逮獲委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，馬杜羅預計5日在紐約首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。就在前一天，馬杜羅在總統府會見了中國特使邱小琪率領的代表團。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）3日傳出多宗爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，軍事設施出現大規模停電。美國總統特朗普隨後於社交媒體宣布，美方已逮捕馬杜羅及其妻子，並將兩人押送離境。而馬杜羅2日會晤中國政府拉美事務特別代表邱小琪的影片也隨之在網上瘋傳。