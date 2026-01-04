空襲委內瑞拉｜馬杜羅被擒前夕晤中國特使　雙方反對單邊制裁

美軍當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動空襲，逮獲委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦，馬杜羅預計5日在紐約首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。就在前一天，馬杜羅在總統府會見了中國特使邱小琪率領的代表團。
委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）3日傳出多宗爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，軍事設施出現大規模停電。美國總統特朗普隨後於社交媒體宣布，美方已逮捕馬杜羅及其妻子，並將兩人押送離境。而馬杜羅2日會晤中國政府拉美事務特別代表邱小琪的影片也隨之在網上瘋傳。
「牢不可破的兄弟情誼」
馬杜羅2日公布與中國代表團會面的畫面。他表示，與國家主席習近平特使邱小琪舉行了愉快會面，雙方重申兩國對戰略關係的承諾。
另根據《CNN》西班牙頻道報道，馬杜羅2日在總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見邱小琪及中國代表團。
委國總統府透過聲明表示：「（這次會晤）確認了卡拉卡斯和北京間牢不可破的兄弟情誼，尤其是在面對當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展。」
外交部予以強烈譴責
馬杜羅政府還稱，邱小琪重申「中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴」，中方代表團的到訪體現了中方對雙邊關係的重視，「不僅是作為貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友」。
出席這場會晤的有中國駐委內瑞拉大使蘭虎和中國外交部官員王昊。委國方面則有副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。
針對美國打擊委內瑞拉並逮捕馬杜羅，外交部回應稱，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章