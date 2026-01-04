空襲委內瑞拉｜CIA線人揭馬杜羅即時行蹤　5000萬賞金起作用

美媒披露，美國這次成功拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），背後涉及美國中央情報局（CIA）長時間的滲透與情報蒐集行動，其中高達5,000萬美元（約3.9億港元）賞金，發揮重大作用。
美國《紐約時報》引述知情人士說法透露，中情局已在委內瑞拉政府體系內部部署重要線人，並在行動前數天、甚至最後關鍵時刻，持續回報馬杜羅的即時位置，為美軍行動提供關鍵情報支持。
CIA動用隱形無人機
一名熟悉行動細節的消息人士說，相關情報「並非單一來源，而是來自地面內應與空中監控的交叉驗證」。
報道稱，中情局同時動用具匿蹤能力的無人機，在委內瑞拉上空進行長時間監視，以掌握馬杜羅的行動路線與安全部署：「這是一套高度精密的情報系統，結合人力滲透與先進科技，美方能夠即時掌握馬杜羅的移動細節。」
去年8月啟動潛伏與監控任務
消息來源並透露，中情局於去年8月就啟動相關潛伏與監控任務，長達數月追蹤並分析馬杜羅的「生活模式」與行動規律，為後續軍事與執法行動奠定基礎。
至於內應如何被成功策反，前情報官員分析認為，美國政府多年來對馬杜羅所祭出高達5,000萬美元（約3.9億港元）的賞金，「極可能是情報突破的重要誘因之一」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章