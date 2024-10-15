空難遺體56年後終尋獲　家屬：仍傷痛但感欣慰(有片)

1968年，印度一架載有101的軍機在喜馬拉雅山墜毀，其中22歲陸軍工匠Cherian Thomas是其中一名罹難者，卻遲遲找不到遺體。綜合報道，近日當地警方發出一個電話通知，終於結束Cherian的家人56年8個月的等待，Cherian的遺體終於被尋獲。

1968年，一架軍機因為惡劣天氣，在喜馬拉雅山墜毀，當時機上有101名乘客，多年來飛機一直被列為失蹤。期間Cherian的父親於1990年去世，母親亦於1998年離世，Cherian一直被判為失蹤，其家人一直未能領取撫恤金。直至2003年，一支登山隊終於發現其中1名乘客的屍體，Cherian才被當局改判為死亡。Cherian的家人表示，雖然失去Cherian的悲痛永遠無法消退，不過，他們還是感到欣慰。軍方將Cherian的遺體運返，於3日舉行儀式，並將遺體轉交給其家人，棺材上覆蓋有印度國旗，Cherian家人隔日為他舉行葬禮。