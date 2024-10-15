空難遺體56年後終尋獲　家屬：仍傷痛但感欣慰(有片)

1968年，印度一架載有101的軍機在喜馬拉雅山墜毀，其中22歲陸軍工匠Cherian Thomas是其中一名罹難者，卻遲遲找不到遺體。綜合報道，近日當地警方發出一個電話通知，終於結束Cherian的家人56年8個月的等待，Cherian的遺體終於被尋獲。
1968年，一架軍機因為惡劣天氣，在喜馬拉雅山墜毀，當時機上有101名乘客，多年來飛機一直被列為失蹤。期間Cherian的父親於1990年去世，母親亦於1998年離世，Cherian一直被判為失蹤，其家人一直未能領取撫恤金。直至2003年，一支登山隊終於發現其中1名乘客的屍體，Cherian才被當局改判為死亡。Cherian的家人表示，雖然失去Cherian的悲痛永遠無法消退，不過，他們還是感到欣慰。軍方將Cherian的遺體運返，於3日舉行儀式，並將遺體轉交給其家人，棺材上覆蓋有印度國旗，Cherian家人隔日為他舉行葬禮。
Cherian遺體於海拔近 16,000 英尺冰川被發現
1968年2月7日，印度一架軍機AN-12在喜馬拉雅山因天氣惡劣失事後失蹤。直至2003年，一支登山隊發現其中1名乘客的屍體，往後的幾年，軍隊搜索探險隊又發現8具屍體，2019年終於在山上發現飛機殘骸，直至早前，印度偵察兵登山隊於海拔近 16,000 英尺的達卡冰川地區發現的4具屍體，其中一具被確認正是Cherian Thomas，令最這宗58年前的空難再次成為當地頭條新聞。報道指，由於地形複雜令搜索困難，截至目前為止，僅找到13具罹難者遺體。
The remains of Mr.Thomas Cheriyan, an Indian Army Soldier who died in a 1968 plane crash, were recovered 56 years after the tragic incident.— कर्णन (കർണ്ണൻ) (@Karnnan2255) October 3, 2024
He was on board an Indian Air Force AN-12 aircraft that crashed over the Rohtang Pass in Himachal Pradesh.#IAF #Jaihind 🙏🫡🇮🇳 pic.twitter.com/0bV3dNtR1H