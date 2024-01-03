穿兩款褸去英國要小心！劫案飆一倍 「兩褸兩電」最引人犯罪 有人遭當街除褸 (有片)

日前有片段顯示，一名男子於光天化日下，在肯特火車站外被意圖搶褸。(互聯網)

英國去年鐵路搶劫案及偷竊案大增，前者增107%，後者則飆83%，當中不少案件涉及「兩褸兩電」；而除鐵路罪案，兩個品牌的外套——Canada Goose及North Face，亦在各地引人犯罪，有人當街被搶褸，有人寓所及汽車被爆竊。

英媒指，英國的鐵路盜竊案，由2022年4至9月的2,935宗，激增至去年同期的5,378宗，按年升83%，而劫案則由164宗，增至去年的340宗，飆107%。不少竊案及搶案涉及Canada Goose及North Face外套，以及智能手機和蘋果耳機AirPods。



