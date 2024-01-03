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國際
2024-01-03 18:58:38

穿兩款褸去英國要小心！劫案飆一倍 「兩褸兩電」最引人犯罪 有人遭當街除褸 (有片)

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日前有片段顯示，一名男子於光天化日下，在肯特火車站外被意圖搶褸。(互聯網)

日前有片段顯示，一名男子於光天化日下，在肯特火車站外被意圖搶褸。(互聯網)

英國去年鐵路搶劫案及偷竊案大增，前者增107%，後者則飆83%，當中不少案件涉及「兩褸兩電」；而除鐵路罪案，兩個品牌的外套——Canada Goose及North Face，亦在各地引人犯罪，有人當街被搶褸，有人寓所及汽車被爆竊。

英媒指，英國的鐵路盜竊案，由2022年4至9月的2,935宗，激增至去年同期的5,378宗，按年升83%，而劫案則由164宗，增至去年的340宗，飆107%。不少竊案及搶案涉及Canada Goose及North Face外套，以及智能手機和蘋果耳機AirPods。


 

早前一名男子臉部受傷求醫，指遭搶劫，叫民眾穿Canada Goose外出要小心。(互聯網) 據報有英國民眾座駕被爆竊，被搶去的財物包括Canada Goose及North Face外套。(互聯網) Canada Goose外套成為賊人目標。(路透社、資料圖片) Canada Goose外套成為賊人目標。(路透社、資料圖片) 去年有一名女子拍片，指控圖中男子偷去她的Canada Goose外套。(互聯網) Canada Goose外套成為賊人目標。(路透社、資料圖片) 日前有片段顯示，一名男子於光天化日下，在肯特火車站外被意圖搶褸。(互聯網)

英國罪案｜男子被搶褸臉部受傷 勸世「別因Canada Goose而死」

其中Canada Goose惹匪徒垂涎而非新事，英媒指，去年10月，當地網傳片段，可見一名年輕女子指責另一男子「偷褸」；12月更有一名男子拍片顯示身在醫院，臉上有刀傷，表示他因穿著Canada Goose外出而被行劫受傷，呼籲網友小心，提醒民眾「別因Canada Goose而死」。最新一例則發生在周日，有片段可見兩名賊人在光天化日下，於肯特火車站外意圖強搶另一男子身上Canada Goose。

報道指，一件Canada Goose售價可達1,700英鎊，無疑是奢侈品。有當地犯罪學家警告，Canada Goose搶劫及偷竊案上升，可能是一種新的「奢侈品犯罪趨勢」的開始，警告擁有這些昂貴外套的人保持警惕。美國去年曾早爆類似劫案，有民眾被人當街「搶褸唔搶錢」，華盛頓警方一度勸籲民眾不要穿Canada Goose的外套外出。

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