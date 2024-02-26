穿印阿拉伯語衣服被誤會褻瀆《可蘭經》 巴基斯坦婦遭憤怒群眾包圍(有片)

有時衣服不可以亂著。巴基斯坦一名女子穿了印有阿拉伯語圖案的衣服，那些字樣意思是「甜點」，卻遭誤會穿了《可蘭經》經文上身，被約300名憤怒民眾包圍，認為她褻瀆《可蘭經》。幸好一名英勇的女警長勇敢面對怒極的民眾，向他們解釋，最後從店舖裡護著那名受驚女子穿過人群離開，令後者脫離險境。

褻瀆《可蘭經》｜「其實無人知道衣服上寫了甚麼」 事發在巴基斯坦第二大城市拉合爾，警方稱於周日下午1時13分左右接報指一名在餐廳內的女子遭民眾包圍。網上片段可見一名女子穿著白色底印有七彩阿拉伯語衣服躲在店裡一角，雙手掩臉似乎被店外怒憤的民眾嚇怕。一名女警長語氣堅定地向群眾講話，說「其實無人知道衣服上寫了甚麼」，試圖令包圍民眾冷靜下來。她然後走進店裡，用手環著那名已穿上黑袍、用布遮掩頭部的女子步出店外，穿過憤怒的民眾離開，其他警員則築成人鏈護著她們。英國廣播公司(BBC)報道，在另一些網傳片段，可聽見民眾高叫犯褻瀆罪者應斬頭的口號。那名女警事後表示，當時向民眾解釋會帶那名女子離開，若她犯了罪行，將會承擔責任。

那名女子被帶到警署後，經數名宗教學者確認衣服上的字非《可蘭經》經文。警方並要求那些學者錄影說明他們的發現，以及那名女子無犯罪。在巴基斯坦褻瀆罪可被判死刑，有些人甚至在未審訊前已遭私刑處決。該女子表示，是無心之失，並就事件道歉，保證不會再發生。她又強調，自己是虔誠穆斯林，絕不會犯褻瀆罪。有輿論認為，要道歉的不是那名女子，而是在人群中挑撥的男子。據悉，人群中有強硬派伊蘭組織Tehreek-e-Labaik Pakistan的成員。